Трогать экспонаты рекомендуется

Человек настолько привык использовать все органы чувств, что воспринимает это как само собой разумеющееся. Проснулся, выглянул в окно – красота! Заварил кофе, вдохнул аромат, услышал шум дождя, похрустел вкусным яблоком, окунулся в объятия мягкого шарфа...

А что если вдруг пропадает одно звено из этой цепи?

В мире более 2,2 млрд людей с теми или иными нарушения­ми зрения, а это четвертая часть населения Земли. Для значительной части из этого числа увидеть мир привычным образом невозможно. Для них он наполнен ароматами, звуками, прикосновениями, и они гораздо ярче, чем у тех, кто обладает полноценным зрением. Именно для таких посетителей в Центральном выставочном зале Алматы открылась фотовыставка «Невидимый мир».

Свои работы здесь представили фотографы со всех уголков земного шара. Каждый из 12 экспонатов имеет рельефную копию, звуковое описание, а также текст, выполненный шрифтом Брайля. Эти тактильные и аудиовизуальные элементы создают уникальную возможность для слабовидящих и незрячих людей ощутить фотографии через прикосновения и звуки, погружаясь в мир образов и историй, рассказанных мастерами. Одна из работ сделана незрячим фотографом.

Посетить выставку будет интересно не только незрячим и слабовидящим гостям. Фотоработы невероятно красивы и реалистичны. Для обычных посетителей организаторы представили весьма необычное действие: на входе им предлагали надеть специальные очки-симуляторы и взглянуть на мир по-другому, прочувствовать на себе, как это – видеть, если имеешь проблемы со зрением. В холодящем душу списке можно было выбрать катаракту, глаукому, диабетическую ретинопатию и многое другое. Не все отваживались на такой эксперимент, особо суеверные проходили мимо, но желающие все же нашлись.

Тем, кто давно утратил полноценное зрение, наслаждаться экспонатами выставки было гораздо проще, чем обычным людям в симулирующих очках. Слабовидящие посетители подходили к фотокартинам, но не поднимали глаза, а глядя куда-то вдаль, кончиками пальцев ощупывали рельефные копии, расположенные рядом с фото­графиями, висящими на стенах.

– Вот это большое дерево, а это кустарник с тонкими ветками, колышущимися на ветру, – комментирует специалист Рес­публиканского центра реабилитации Мариям Иминова. – А это снежный барс – пятнистый, красивый! Посмотрите, какие у него усища роскошные! А это снег, он свежий, предполагаю, что белый с голубым отливом.

Мариям видит руками и делает это так, что нам в это верится с трудом. Надев очки, обычный посетитель не поймет ничего. Чтобы увидеть мир кончиками пальцев, необходимы опыт и знания. Для нас это просто шероховатая поверхность.

– Здоровый человек большинство информации получает зрительно, а мы, люди с инвалидностью по зрению, получаем ее только с помощью слуха и тактильного восприя­тия, – продолжает Мариям Иминова.

Выставка «Невидимый мир» проводится во многих странах, а теперь добралась и до Казахстана. Это важный шаг к более инклюзивному обществу. Она призвана стереть границы восприятия между людьми с нарушением зрения и зрячими посетителями, здесь каждый имеет право на доступ к искусству. «Невидимый мир» изменяет представление о том, каким должно быть искусство и каким может быть будущее культурных мероприятий.

– Было приложено немало усилий, чтобы этот проект состоялся, – говорит менеджер по корпоративным коммуникациям компании «Canon Казахстан» Марал Рахимжанова. – Надеюсь, что жителям и гостям Алматы понравится выставка, они вдохновятся историей каждого снимка, а самое главное – смогут лучше понять мир тех, для кого зрение не является данностью. Эмпатия, уважительное отношение друг к другу очень важны, для того чтобы всем было комфортно в том обществе, в котором мы живем.