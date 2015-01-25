Трогательная дружба львицы и спасшего ее мужчины вдохновила Интернет

В мире
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Марат Манаспаев
Вэл Грюнер спас львицу от верной смерти, когда ее покинуло племя, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на БЕЛТА.

И, кажется, будто огромная улыбка появилась на ее морде, когда она обняла своего спасителя, пишет The Mirror. Этот удивительный момент запечатлели на камеру.

История львицы Сигры и защитника окружающей среды Вэла Грюнера была одним из хитов 2014 года на YouTube. Видео, где зверь прыгнул на руки Грюнеру, посмотрели почти 10 млн раз.

Еще будучи детенышем Сигра была изгнана из своего прайда и столкнулась с верной смертью в одиночестве на равнинах. Однако ей повезло, ее заметил Вэл и спас хищницу, взяв ее в проект, посвященный дикой природе в Ботсване.

По мере того, как львица росла, крепла ее дружеская привязанность к Вэлу. Всякий раз, когда он открывал ворота ее вольера, чтобы проведать, она обнимала его, как домашняя кошка.

И теперь, по прошествии трех лет, львица, вес которой уже 140 кг, и защитник природы остаются лучшими друзьями.

За свою замечательную работу с Сигрой Вэл Грюнер попал в список вдохновляющих персон 2014 года по версии Google.

На основе их увлекательной истории создали документальный сериал из шести серий, который рассказывает о мощной связи между человеком и спасенным им зверем.

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