Троих человек осудили за незаконное вмешательство в проведение ЕНТ

Пресс-служба КНБ сообщает о вступлении в законную силу приговоров районого суда Караганды и суда №2 г.Усть-Каменогорск в отношении трех граждан Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Следствием установлено, что в 2023 году осужденные лица осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования министерства науки и высшего образования РК.

– Также доказано их вмешательство в проведение единого национального тестирования, оценки знаний педагогов и магистрантов, – говорится в сообщении.

Они приговорены к 1 году ограничения свободы каждый, а также лишены права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций сроком на 3 года.

