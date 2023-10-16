Троих дропперов из Кыргызстана задержали в Алматы

Полиция выяснила, что в Казахстан они прибыли с целью заработка, который оказался преступным

Фото: polisia.kz

Граждане Кыргызстана приняли участие в серии крупных афер в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК Polisia.kz.

По сообщению CyberPol, иностранцев - дропперов, отвечающих за обналичивание денег, задержали полицейские Алматы в результате спецоперации.

"Трое граждан Кыргызстана задержаны на съемной квартире в одном из ЖК в Алмалинском районе. Установлено, что в Казахстан они прибыли с целью заработка, который оказался преступным. По словам задержанных, со своим работодателем они познакомились через интернет. Таким же способом получали указания о снятии денег и их дальнейшей отправке с помощью других платежных ресурсов. За эту работу они получали вознаграждение", – рассказал заместитель начальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

По его словам, жертвой аферистов стал 75-летний пенсионер. Ему позвонили лежсотрудники банка, по традиционному сценарию сообщили о несанкционированной заявке на кредит, убедили его перевести свои сбережения на "безопасный счет" и похитили эти деньги.

"Задержанные – 1993, 1997 и 2003 годов рождения. По месту их временного проживания изъяты 39 банковских карт, 4 телефона и банковские чеки. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению и задержанию других участников совершенных преступлений", – резюмировал Аханов.