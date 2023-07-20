Троих малолетних детей оставила женщина в Актобе

Фото пресс-службы ДП Актюбинской области

Жительница Актобе пропала, оставив своих малолетних детей бабушке - инвалиду, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

"Оставив троих малолетних детей 81–летней бабушке - инвалиду и забрав с собой лишь 5-летнего ребенка, женщина ушла в загул в неизвестном направлении. Спустя неделю, болеющая бабушка попросила свою знакомую присмотреть за детьми, однако ту возмутило такое поведение их матери, и она вызвала полицию, заявив, что дети остались без надзора", – сообщили в полиции.

Инспекторы ювенальной полиции оперативно приехали на вызов.

"Нам не сразу удалось разыскать маму несовершеннолетних. В течение часа она сообщала разные версии о своем местонахождении, обещала прийти, но так и не появилась. Как оказалось, домой она не очень-то торопилась. В отношении женщины был составлен административный протокол по части 1 статьи 127 КоАП РК - "Неисполнение обязанностей по воспитанию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", - проинформировали полицейские.

Стражи порядка решили поместить детей в детский реабилитационный центр "Аяла" и в дом ребенка "Умит".

На данный момент состояние детей удовлетворительное, добавили в ДП.