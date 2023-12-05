Троих вымогателей задержали в Кызылорде

Происшествия
91
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Полиция Кызылорды задержала троих вымогателей из Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: polisia.kz

Как сообщается, 2 декабря на канал 102 УП Кызылорды обратился 21-летний парень с заявлением о том, что его избили незнакомые и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии.

Потерпевший оформил в кредит 250 тысяч тенге и передал деньги злоумышленникам. Позже установлено, что подозреваемые потратили эти деньги на свои нужды. 

По подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей Шымкента, в возрасте 18 лет и 21 года.

Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 194 "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РК.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, добавили в полиции.

 

#задержание #полиция #следствие #арест #группа #вымогатели

Популярное

Все
Юная художница создает комиксы по истории и культуре казахского народа
Первая награда сезона
Кукуруза может стать «свинцовой»
Крышка труду!
Больница больше не нужна?..
Чиновничий земельный передел
«Маленькая страна» для большого дела
В 2 раза увеличили количество коек в городской "инфекционке" Шымкента
Конвейер, определяющий «самочувствие»
С заботой о ближних
В режиме выживания
Первыми приходят на помощь
Добро не имеет границ
Гололед в Астане: пригородные маршруты приостановлены, городские автобусы задерживаются
Запретят ли показ нашумевшего российского сериала в Казахстане
Кричать, а не молчать
Поверь в мечту
Казахстан выиграл четвертое золото на юниорском чемпионате мира по боксу
Онлайн-трансляция заседания правительства РК
5 сложных операций с помощью робота-ассистента впервые провели в Астане
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Задержан арендатор сгоревшего в Алматы хостела
За отказ от прививок предложили ввести уголовную ответственность
Вступивший в ЧВК "Вагнер" казахстанец получил 6,8 года колонии
В режиме ожидания
Вокалистка из Казахстана победила на международном фестивале
Уроки воспитания для дебоширов
Вовремя остановить тирана
Бывшему высокопоставленному полицейскому заменили штраф на заключение в Актюбинской области
Когда начисляется штраф должникам за проезд по платным дорогам
За хулиганство со стрельбой в многоэтажке дали реальный срок жителю ВКО
Транссексуала-иностранца выявили в притоне в Атырау
Казахстанские гандболистки выступят на чемпионате мира
У ФК "Актобе" новый тренер
Крупный супермаркет в Караганде оштрафован за разные цены на один и тот же товар
Казахстан открыл небо для зарубежных авиакомпаний
Тринадцать человек погибли при пожаре в алматинском хостеле
Как в Риддер тепло возвращали
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане

Читайте также

79 ДТП зафиксировали за 6 часов в Астане – видео
Военнослужащий вынес водителя из горящего автомобиля в Аста…
Более 40 уголовных дел завели на безработного жамбылца
Более 180 постояльцев центра соцуслуг для детей-инвалидов э…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]