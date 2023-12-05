Троих вымогателей задержали в Кызылорде

Полиция Кызылорды задержала троих вымогателей из Шымкента, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК

Фото: polisia.kz

Как сообщается, 2 декабря на канал 102 УП Кызылорды обратился 21-летний парень с заявлением о том, что его избили незнакомые и потребовали деньги, угрожая распространить унижающие его честь видеозаписи и фотографии.

Потерпевший оформил в кредит 250 тысяч тенге и передал деньги злоумышленникам. Позже установлено, что подозреваемые потратили эти деньги на свои нужды.

По подозрению в вымогательстве были задержаны трое жителей Шымкента, в возрасте 18 лет и 21 года.

Проводится досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 194 "Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" УК РК.

Задержанные водворены в изолятор временного содержания, добавили в полиции.