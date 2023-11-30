Труба убила рабочего на предприятии в Акмолинской области

Полиция в Акмолинской области начала досудебное расследование по гибели рабочего, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: polisia.kz

Полиция предварительно установила, что 34-летний погибший был разнорабочим на одном из предприятий по строительству инженерных сооружений в Целиноградском районе. Во время работ по монтажу трубопроводных сетей на голову мужчины упала пластиковая труба диаметром 280 сантиметров и длиной 13 метров.

34-летний мужчина скончался при госпитализации в столичную больницу.

Об инциденте 28 ноября сообщили в отдел полиции Целиноградского района, который начал досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Государственный инспектор труда проводит проверку.