Вместе с ним на участок референдума №353 в селе Бексеит пришли его близкие - супруга, дети, племянники. Каражумановы прибыли на участок в национальных костюмах, а атмосферу этого дня дополнили звуки домбры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Трудовая династия Каражумановых из Мамлютского района Северо-Казахстанской области - один из самых показательных примеров преемственности поколений и верности сельскому труду. Более 30 членов семьи посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. Их общий стаж работы превышает 600 лет. И сегодня представители этой известной в регионе семьи дружно приняли участие в республиканском референдуме.

На участок семья пришла в полном составе. Нескольких поколений собрались вместе, чтобы сделать свой выбор в день, который они сами называют важным для будущего страны. По словам Мурата Каражуманова, для людей труда, живущих и работающих на селе, участие в референдуме имеет особый смысл.

«Сегодня особый день для нашей страны. Мы приняли участие в референдуме по проекту Новой Конституции. Для сельчан, для тех, кто трудится, обеспечивает страну продуктами, развивает сельское хозяйство на нашей земле и продолжает традиции наших предков, этот день имеет особое значение. Я пришел со своей семьей. Потому что будущее страны начинается с семьи, с каждого гражданина. Сегодняшний мой выбор повлияет на развитие села, на наше светлое будущее, и наш выбор внесет вклад в развитие Казахстана», - сказал обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Мурат Каражуманов.

Мурат Каражуманов хорошо известен не только в Мамлютском районе, но и далеко за его пределами. Его имя неразрывно связано с честным трудом на земле, уважением к сельскому человеку и верностью делу, которому многие годы служит вся его семья. Для Каражумановых участие в референдуме стало не просто проявлением гражданской ответственности, но и продолжением семейной традиции быть причастными к важным для страны событиям.

На участке отмечают хорошую активность жителей села. По словам председателя комиссии, люди приходят охотно и с самого утра проявляют высокий интерес к голосованию.

«На нашем участке референдума №353 в с. Бексеит зарегистрировано 200 граждан, имеющих право голоса. На данный момент более 60% уже пришли и сделали свой выбор. Люди охотно идут на голосование. Участок будет работать до 20:00. Также у нас поступило 7 заявлений для голосования на дому», - отметил председатель комиссии участка референдума №353 Жаркын Кенжетаев.

Участие семьи Каражумановых в референдуме стало одним из ярких примеров того, как в Северо-Казахстанской области жители приходят на участки целыми семьями. Для многих это возможность выразить свою позицию и подчеркнуть единство поколений, уважение к семейным ценностям и ответственность за будущее страны.

В Северо-Казахстанской области созданы все необходимые условия для проведения референдума. В голосовании могут принять участие 364 767 граждан, в том числе 4145 жителей региона голосуют впервые. Всего в области работают 581 участок референдума, из них 29 - в Мамлютском районе.