Трудовая династия из СКО приняла участие в референдуме

Референдум
125
Айман Аманжолова
корреспондент

В Мамлютском районе Северо-Казахстанской области свой выбор на республиканском референдуме сделал механизатор, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Мурат Каражуманов

Вместе с ним на участок референдума №353 в селе Бексеит пришли его близкие - супруга, дети, племянники. Каражумановы прибыли на участок в национальных костюмах, а атмосферу этого дня дополнили звуки домбры, передает корреспондент Kazpravda.kz

Трудовая династия Каражумановых из Мамлютского района Северо-Казахстанской области - один из самых показательных примеров преемственности поколений и верности сельскому труду. Более 30 членов семьи посвятили свою жизнь сельскому хозяйству. Их общий стаж работы превышает 600 лет. И сегодня представители этой известной в регионе семьи дружно приняли участие в республиканском референдуме.

На участок семья пришла в полном составе. Нескольких поколений собрались вместе, чтобы сделать свой выбор в день, который они сами называют важным для будущего страны. По словам Мурата Каражуманова, для людей труда, живущих и работающих на селе, участие в референдуме имеет особый смысл.

«Сегодня особый день для нашей страны. Мы приняли участие в референдуме по проекту Новой Конституции. Для сельчан, для тех, кто трудится, обеспечивает страну продуктами, развивает сельское хозяйство на нашей земле и продолжает традиции наших предков, этот день имеет особое значение. Я пришел со своей семьей. Потому что будущее страны начинается с семьи, с каждого гражданина. Сегодняшний мой выбор повлияет на развитие села, на наше светлое будущее, и наш выбор внесет вклад в развитие Казахстана», - сказал обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Мурат Каражуманов.

Мурат Каражуманов хорошо известен не только в Мамлютском районе, но и далеко за его пределами. Его имя неразрывно связано с честным трудом на земле, уважением к сельскому человеку и верностью делу, которому многие годы служит вся его семья. Для Каражумановых участие в референдуме стало не просто проявлением гражданской ответственности, но и продолжением семейной традиции быть причастными к важным для страны событиям.

На участке отмечают хорошую активность жителей села. По словам председателя комиссии, люди приходят охотно и с самого утра проявляют высокий интерес к голосованию.

«На нашем участке референдума №353 в с. Бексеит зарегистрировано 200 граждан, имеющих право голоса. На данный момент более 60% уже пришли и сделали свой выбор. Люди охотно идут на голосование. Участок будет работать до 20:00. Также у нас поступило 7 заявлений для голосования на дому», - отметил председатель комиссии участка референдума №353 Жаркын Кенжетаев.

Участие семьи Каражумановых в референдуме стало одним из ярких примеров того, как в Северо-Казахстанской области жители приходят на участки целыми семьями. Для многих это возможность выразить свою позицию и подчеркнуть единство поколений, уважение к семейным ценностям и ответственность за будущее страны.

В Северо-Казахстанской области созданы все необходимые условия для проведения референдума. В голосовании могут принять участие 364 767 граждан, в том числе 4145 жителей региона голосуют впервые. Всего в области работают 581 участок референдума, из них 29 - в Мамлютском районе.

#голосование #СКО #семья #референдум #династия

Популярное

Все
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Свыше 14 тысяч казахстанцев проголосуют на референдуме за рубежом – МИД
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
Глава партии Respublica проголосовал на референдуме
Геннадий Головкин проголосовал на референдуме в Таиланде
Спикер Мажилиса проголосовал на республиканском референдуме
Первые казахстанцы проголосовали на референдуме по новой Конституции
Казахстанцы принимают решение о выборе будущего страны – Ерлан Карин
На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций
Спикер Сената проголосовал на республиканском референдуме
Наблюдатели фонда «Ел Дауысы» первыми прибыли на участки по всей стране
ЦКР озвучила основные цифры по работе участков для голосования
«Народный вайб»: казахстанцы креативно голосуют на референдуме в регионах страны
Жители области Абай, Костанайской и Мангистауской областей голосуют на референдуме
Референдум-2026: на избирательных участках в Павлодарской области созданы все условия
Молодёжь Казахстана впервые делает свой выбор на референдуме
На всех участках области созданы все условия: председатель атырауской теркомиссии референдума
Чемпионы страны сделали свой выбор
Голосование проходит в рамках правового поля – Генпрокуратура
Аида Балаева: Наша страна – на пути построения справедливого и прогрессивного Казахстана
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
Елена Рыбакина с трудом обыграла 43-ю ракетку мира на турнире в США
Аида Балаева поздравила с Международным женским днем
В Приаралье открылась современная мебельная фабрика
Музыкальный флешмоб провели в одном из столичных ТРЦ
Токаев поздравил казахстанских женщин с 8 марта
Более 18 млн квадратных метров жилья построят в 2026 году в Казахстане
Председатель Мажилиса поздравил соотечественниц с 8 марта
Жителям Карагандинской области вернут более 3,1 млрд тенге за коммунальные услуги
Бег от истории или от себя?
Звезды казахстанской эстрады объединились в поддержку новой Конституции
Ермек Кошербаев и Гидеон Саар обсудили эвакуацию казахстанцев из Израиля
Что предлагают изменить в Налоговом Кодексе Казахстана
Группа «Иванушки International» сменила название
Стоимость нефти превысила 119 долларов за баррель
Проект новой Конституции не ломает основы государственности, а развивает и уточняет их – эксперт
Более 70% казахстанцев намерены участвовать в референдуме – результаты опроса
За 2 года в Казахстане модернизируют 124 ж/д вокзала: 36 уже обновлены
На страже неба: женское лицо авиации
Мужской хор Нацгвардии поздравил женщин столицы
В Конаеве начали строить КОС
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Подставить вовремя плечо
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Учебник как инструмент успеха
Слово о замечательном человеке
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана

Люди шли по зову сердца - наблюдатели ПА ОДКБ
Референдум-2026: Обновлены данные по явке
Онлайн-марафон «Референдум – 2026» продолжается
Об обстановке в стране во время референдума доложили МВД и …

