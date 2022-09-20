Общество
Трудовой конфликт решен, почта работает в штатном режиме. Через две недели – контрольная встреча по итогам деятельности созданной рабочей группы
Ян Юрьев

Премия, ремонт и прибавка к зарплате

Сотрудники Казпочты вышли на забастовку в Алматы c требованием повышения заработной платы и улучшения условий труда.

Что происходит с ценами в последнее время, объяснять не нужно. С зарплатами же не происходит ничего. При этом разрыв между нормальными по сегодняшним меркам зарплатами и зарплатами большинства – удручающе большой. Оклад в 40, 70 и даже 100 000 тенге, может, и является адекватным относительно трудозатрат или каких-либо еще показателей, но выжить на такие деньги сегодня решительно невозможно.

Председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев встретился с бастующими. После переговоров и обещания создать рабочую группу для решения проблем работников 200 бастующих вернулись на рабочие места.

Вчера на брифинге в Астане председатель правления АО «Казпочта» Серик Саудабаев сообщил, что через две недели планирует снова встретиться с работниками филиала по итогам завершения деятельности рабочей группы. Помимо низкого уровня заработной платы сотрудники Казпочты недовольны отсутствием премирования к профессиональным и государственным праздникам, а также плохими условиями труда. Помимо прочего на почте просто не хватает рук. Желающих идти сюда работать немного – зарплата ниже среднереспубликанского уровня на 43%.

– Не секрет, что уровень заработных плат работников Казпочты является неконкурентоспособным, – говорит Серик Саудабаев. – С 1 февраля текущего года было произведено увеличение заработной платы для работников массовых профессий производственного персонала в среднем на 20%. При повышении зарплаты был применен дифференцированный подход, согласно которому работникам с самой низкой зарплатой увеличение произведено на 25%. С 1 апреля 2022 года увеличен размер компенсации за разъезд­ной характер работы с 0,5 до 1,0 МРП, повышена компенсация за проезд в общест­венном транспорте почтальонам, работающим на неполной ставке, на 50%.

В 2021 году запущен проект «Наши люди», в рамках которого почтальоны и курьеры перешли на сдельную оплату труда. Оплата начисляется за фактически доставленные почтовые отправления. Такой принцип оплаты позволяет повысить доходы работников и качество оказываемых услуг. Улучшены условия коллективного договора в части увеличения сумм на приобретение детских подарков, путевок на санаторно-курортное лечение работников, в детские оздоровительные лагеря.

Глава Казпочты также проинформировал, что в данный момент идет формирование бюджета на 2023 год, в котором заложено повышение заработной платы производственному персоналу с 1 января следующего года. Однако при этом отмечено, что повышение зарплат должно происходить за счет повышения доходов компании, чего в текущих условиях обещать не так просто. Начиная с пандемии, заканчивая общими тенденциями развития рынка международного почтового обмена, гарантировать рост прибыли проблематично.

Что точно обещано в ближайшее время – выплата премии производственному персоналу компании к профессиональному празднику. Напомним, День почты в Казахстане отмечается 9 октяб­ря. В ближайшей перспективе также обещано проведение ремонтных работ в помещениях, где условия труда не соответствуют желаемым требованиям.

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