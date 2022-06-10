Труп 12-летнего мальчика с множественными ранами нашли на стройке в Актобе

Бродячие псы насмерть загрызли ребенка на стройке в Актобе. У мальчика множественные рваные раны головы, туловища, верхних и нижних конечностей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Мой город.

Трагедия произошла девятого июня в районе Нур Актобе, который находится за городом и активно застраивается. На территории одного из строящихся объектов обнаружено тело 12-летнего мальчика.

Именно на этих стройках, по словам жителей, бывает много собак. Впрочем, бродячих животных много по всему Актобе. Их перестали отстреливать и усыплять. Жители жалуются на это с прошлого года.

"Сообщение о пропаже ребенка поступило в полицию около 12 часов ночи. Его тело нашли на одной из строительных площадок в Нур Актобе с множественными рваными ранами головы, туловища и конечностей. Предположительно смерть наступила от укусов животного", – пояснил начальник управления местной полицейской службы Актюбинской области Ардана Саймагамбетов.

Возбуждено уголовное дело. Назначен ряд экспертиз.