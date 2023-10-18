Трупы двух мужчин нашли в затонувшем авто в Атырауской области
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2 человека погибли в затонувшем автомобиле в Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz
17 октября участковый инспектор полиции заметил следы автотранспорта, ведущие в реку Урал.
Приехавшие по сообщению спасатели извлекли из воды «Ниву».
В ней обнаружили трупы двух мужчин 1971 и 1981 годов рождения без телесных повреждений.
По видеокамерам установлено, что 16 октября около 23:18 автомобиль на высокой скорости въехал в Урал. Назначена судебно-медицинская экспертиза.