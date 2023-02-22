Царь-басу – 150!

Легендарный оперный певец, чье имя знает несколько поколений меломанов во всем мире, выступал на сценах самых известных театров – в Большом, Мариинском, «Ла Скала», «Метрополитен-опере». Среди поклонников его таланта были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн, актер Чарли Чаплин и будущий английский король Эдуард VI. Критик Владимир Стасов называл его великим художником, а Максим Горький – отдельной эпохой русского искусства.

Концерт в честь юбилея артиста и открытие фотовыставки «Царь-бас – Федор Шаляпин» состоялись в Русском доме в рамках проекта «Имя.doc».

– Как известно, в России было три царя – Царь-пушка, Царь-колокол и Царь-бас. Сегодня наша встреча посвящена Царь-басу, который, к слову, свою карьеру, будучи молодым певцом, начинал в Казахстане. Он выступал в Уральске, и этот край оказал на его творчество немалое влия­ние, – говорила руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова.

Оперные арии, романсы, русские народные и неаполитанские песни, среди которых особое место заняли произведения из репертуара величайшего баса XX века, исполнили Илья Марков (бас), Василий Упоров (баритон) и Владислав Чижов (тенор). Среди прозвучавших музыкальных сочинений особо запомнились «Из-за острова на стрежень», «Вдоль по Питерской», Ария Демона, «Ах, Настасья, ты, Настасья!», «Я вас любил», «Забыли вы», «Очи черные». Подготовила программу концертмейстер театра «Астана Опера» Елена Сахно.

– Чувствовалась отдача зала. Мы давали эмоции, а слушатели «транслировали» нам их обратно. Конечно, для любого баса Шаляпин – это ориентир, глыба, ведь это был великий артист, – говорил солист Государственного академического русского театра драмы им. М. Горького Илья Марков. – Впервые я услышал исполнение песни Шаляпина «Двенадцать разбойников» в шесть лет. В моем родном городе Выборге был певец Алексей Марков (однофамилец), который позже пел в Мариинском театре, и вот он на каком-то мероприятии исполнил это произведение. Я был впечатлен! И заинтересовался, как человек может так петь? Ходил по улице, никого не стесняясь, напевал: «Было двенадцать разбойников…» Люди оборачивались, конечно, но меня ничего не смущало.

А в Астане публика осталась под большим впечатлением от голосов солистов музыкального вечера – сильных, запоминающихся, проникающих в душу. Известные романсы звучали в их исполнении на каком-то особом энергетическом уровне – до мурашек. Зрители благодарили певцов бурными аплодисментами и криками «Браво!»

Не меньший интерес вызвала и фотодокументальная выставка, организованная Русским домом в Астане совместно с Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры им. М. И. Глинки.

О Шаляпине написаны сотни статей и книг на всех языках мира. Журналисты разных стран неустанно говорили о феномене и загадке Шаляпина, о «мистической тайне» его творчества, о его всеталантливости. Нам известен Шаляпин-певец, Шаляпин-артист, Шаляпин-реформатор оперного театра, прославивший русскую музыку в мире, изменивший репертуар оперных сцен Европы и Америки. Эти грани одной великой личности отражены в представленных материалах экспозиции.

– Шаляпин – не просто великий певец, которого признавал весь мир. Он также удивительный гример, поразительный скульптор, художник и человек с огромным сердцем. Он обожал своих детей, всегда посылал им записки, придумывал для них сказки, – отмечает координатор культурных программ Русского дома в Астане Ольга Скальчук.

Экспозиция имеет несколько блоков. «Милый придел» связан с началом карьеры певца и его первой женой – балериной Иолой Торнаги, блок «Среди своих друзей» рассказывает о его отношениях с выдающимися людьми, среди которых Рахманинов, Горький, Бунин... В «Сказках» отражены отношения Шаляпина с детьми и второй супругой. Весьма любопытны блоки «Шаляпин гримируется» и «Всенародный артист».

– Отдельная интересная история связана с собаками Шаляпина – бульдогами Булькой и Ройкой. Французский бульдог по тем временам была новая популярная и дорогая собака, так что позволить ее себе мог­ли немногие. Федор Иванович собак очень любил и практически не расставался с ними, везде брал с собой. Есть даже рассказ детской писательницы Ирины Зартайской о том, как Ройка приревновал хозяина, когда Кустодиев писал портрет Шаляпина, и тоже «попросился» на полотно, – рассказывает Ольга Скальчук.

Экспозиция будет работать до первого июня, и есть отличная возможность узнать больше об этом талантливейшем человеке и большом артисте.