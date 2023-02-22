Царь-басу – 150!

Статьи
38
Наталия Хомс

Музыкальный вечер, посвященный 150-летию Федора Шаляпина, прошел в Астане.

Легендарный оперный певец, чье имя знает несколько поколений меломанов во всем мире, выступал на сценах самых известных театров – в Большом, Мариинском, «Ла Скала», «Метрополитен-опере». Среди поклонников его таланта были композиторы Сергей Прокофьев и Антон Рубинштейн, актер Чарли Чаплин и будущий английский король Эдуард VI. Критик Владимир Стасов называл его великим художником, а Максим Горький – отдельной эпохой русского искусства.

Концерт в честь юбилея артиста и открытие фотовыставки «Царь-бас – Федор Шаляпин» состоялись в Русском доме в рамках проекта «Имя.doc».

– Как известно, в России было три царя – Царь-пушка, Царь-колокол и Царь-бас. Сегодня наша встреча посвящена Царь-басу, который, к слову, свою карьеру, будучи молодым певцом, начинал в Казахстане. Он выступал в Уральске, и этот край оказал на его творчество немалое влия­ние, – говорила руководитель Русского дома в Астане Ольга Филонова.

Оперные арии, романсы, русские народные и неаполитанские песни, среди которых особое место заняли произведения из репертуара величайшего баса XX века, исполнили Илья Марков (бас), Василий Упоров (баритон) и Владислав Чижов (тенор). Среди прозвучавших музыкальных сочинений особо запомнились «Из-за острова на стрежень», «Вдоль по Питерской», Ария Демона, «Ах, Настасья, ты, Настасья!», «Я вас любил», «Забыли вы», «Очи черные». Подготовила программу концертмейстер театра «Астана Опера» Елена Сахно.

– Чувствовалась отдача зала. Мы давали эмоции, а слушатели «транслировали» нам их обратно. Конечно, для любого баса Шаляпин – это ориентир, глыба, ведь это был великий артист, – говорил солист Государственного академического русского театра драмы им. М.  Горького Илья Марков. – Впервые я услышал исполнение песни Шаляпина «Двенадцать разбойников» в шесть лет. В моем родном городе Выборге был певец Алексей Марков (однофамилец), который позже пел в Мариинском театре, и вот он на каком-то мероприятии исполнил это произведение. Я был впечатлен! И заинтересовался, как человек может так петь? Ходил по улице, никого не стесняясь, напевал: «Было двенадцать разбойников…» Люди оборачивались, конечно, но меня ничего не смущало.

А в Астане публика осталась под большим впечатлением от голосов солистов музыкального вечера – сильных, запоминающихся, проникающих в душу. Известные романсы звучали в их исполнении на каком-то особом энергетическом уровне – до мурашек. Зрители благодарили певцов бурными аплодисментами и криками «Браво!»

Не меньший интерес вызвала и фотодокументальная выставка, организованная Русским домом в Астане совместно с Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры им. М. И. Глинки.

О Шаляпине написаны сотни статей и книг на всех языках мира. Журналисты разных стран неустанно говорили о феномене и загадке Шаляпина, о «мистической тайне» его творчества, о его всеталантливости. Нам известен Шаляпин-певец, Шаляпин-артист, Шаляпин-реформатор оперного театра, прославивший русскую музыку в мире, изменивший репертуар оперных сцен Европы и Америки. Эти грани одной великой личности отражены в представленных материалах экспозиции.

– Шаляпин – не просто великий певец, которого признавал весь мир. Он также удивительный гример, поразительный скульптор, художник и человек с огромным сердцем. Он обожал своих детей, всегда посылал им записки, придумывал для них сказки, – отмечает координатор культурных программ Русского дома в Астане Ольга Скальчук.

Экспозиция имеет несколько блоков. «Милый придел» связан с началом карьеры певца и его первой женой – балериной Иолой Торнаги, блок «Среди своих друзей» рассказывает о его отношениях с выдающимися людьми, среди которых Рахманинов, Горький, Бунин... В «Сказках» отражены отношения Шаляпина с детьми и второй супругой. Весьма любопытны блоки «Шаляпин гримируется» и «Всенародный артист».

– Отдельная интересная история связана с собаками Шаляпина – бульдогами Булькой и Ройкой. Французский бульдог по тем временам была новая популярная и дорогая собака, так что позволить ее себе мог­ли немногие. Федор Иванович собак очень любил и практически не расставался с ними, везде брал с собой. Есть даже рассказ детской писательницы Ирины Зартайской о том, как Ройка приревновал хозяина, когда Кустодиев писал портрет Шаляпина, и тоже «попросился» на полотно, – рассказывает Ольга Скальчук.

Экспозиция будет работать до первого июня, и есть отличная возможность узнать больше об этом талантливейшем человеке и большом артисте.

Популярное

Все
Сельскому акиму, потушившему пожар в доме односельчан, вручили медаль МЧС.
Жители Курмангазинского района Атырауской области бьют тревогу. Зловонное озеро, которому уже больше 10 лет, стало для них настоящим бедствием
Кто станет чемпионом страны?
Он сделал себя сам
Путешествие в историю
Опасные лекарства
От икринки до балыка
Больше, чем любовь
Как не потерять себя?
Царь-басу – 150!
Еще один попался
Деньги есть, желающих нет
«Путь к Байтереку»
В Жидебае ждут гостей
В ожидании паводка
Как на ладони
Под присмотром
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
Владелец птицефабрики, прекратившей работу в области Улытау в мае прошлого года, готовится к запуску производства на новом месте
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
Источник достоверности и правдивости
Прокуратура Алматы завершила расследование убийства юриста Асановой
Познакомившись с семьей Айдара и Хакимы Жумановых, я не смогла не поделиться их удивительной историей. Хотя, по сути, ничего из ряда вон выходящего в ней нет, просто два молодых человека разделяют друг с другом не самую простую судьбу. Но каждый из них по-настоящему уникален. И их личный пример, отношение друг к другу и к труду просто вдохновляют
После случившегося в петропавловской школе вновь обострилась проблема обеспечения безопасности детей. И речь не только об агрессивных одноклассниках, но и о системе охраны в учебных заведениях, умении педколлектива оперативно реагировать на ЧС
Спецохрана, тревожные кнопки и турникеты: как дополнительно обезопасят школы в РК
В поисках смысла
Казахстан намерен расширять сотрудничество с ЕБРР – Смаилов
Более 3 млрд тенге взыскали с обанкротившейся компании в пользу ЕНПФ
Супругов-юристов избили в Алматы: Даулет Турлыханов извинился за своего сына
Только большегрузы будут пропускать на казахстанско-узбекской границе
Житель Петропавловска на рынок ходил с пистолетом
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 38 тысяч
Токаев подписал закон о совместном контроле порядка зачисления таможенных пошлин в ЕАЭС
Очередной сбой на ТЭЦ произошел в Экибастузе
Как будут усиливать ответственность монополистов в Казахстане
Из-за плохой погоды в Казахстане ожидается закрытие трасс
В Турции мужчина выжил после 12 суток под завалами
ЦИК подвел итоги регистрации партийных списков на выборах в Мажилис
Средний размер пенсии в Казахстане на февраль озвучили в Минтруда
Названа причина смерти сенатора Гульмиры Каримовой
Льготное автокредитование: как подать заявку
Скончался известный казахстанский композитор Арман Дуйсенов
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Токаев подписал закон о цифровых активах
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Еще раз о кино
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
«Путь к Байтереку»
Как не потерять себя?
Больше, чем любовь

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]