Фото: Минсельхоз

В регионе ТОО «Карагантюбек» запущен новый цех по доению и переработке верблюжьего молока, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минсельхоз

По данным ведомства, общая стоимость проекта составила 600 млн тенге. Производственная мощность предприятия позволяет перерабатывать до 400 тонн верблюжьего молока в сутки. Главное преимущество нового объекта — использование автоматизированной технологии доения, что значительно повышает качество и гигиену продукции.

Оборудование поставлено из Германии и соответствует современным международным стандартам пищевой промышленности.

С учетом климатических особенностей региона и дефицита воды, предприятие обеспечено собственной системой водоснабжения: для нужд производства пробурена скважина глубиной 150 метров, а вода проходит многоступенчатую фильтрацию и очистку.