Цех с суррогатным алкоголем выявили в Костанайской области

В Костанайской области свыше 6 000 бутылок суррогатного алкоголя стоимостью порядка 8 млн тенге выявили в подпольном цеху, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Polisia.kz

Внимание правоохранительных органов привлек предприниматель, оказывающий услуги грузоперевозок. Он завез в район (Карабалык) крупную партию стеклянной тары.

В результате оперативных мероприятий был обнаружен цех с контрафактной продукцией. В ходе обыска изъято оборудование для производства и розлива алкогольной продукции, а также 2 180 бутылок водки объемом 0,5 литра.

Кроме того, была обнаружена и ликвидирована точка отправки нелегальной продукции. В ГАЗели, что была доставлена в эту точку, находились коробки с 3 000 бутылок алкоголя и 16 канистр объемом 5 литров с прозрачной жидкостью, предположительно, алкогольного происхождения.

По предварительным оценкам, стоимость одной бутылки составляет около 1 200 тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 36-летний местный житель. По данному факту начато досудебное расследование.

