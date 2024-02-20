Цель – 10 млрд долларов

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел переговоры с министром иностранных дел Узбекистана Бахтиёром Саидовым, посетившим Астану с первым официальным визитом.

Глава МИД РК отметил, что казахстанская сторона придает этому событию большое значение, поскольку Узбекистан – надежный союзник и важный партнер нашей респуб­лики. Новую важную страницу в двустороннем взаимодействии страны открыли в 2022 году с подписанием исторических договоров о союзнических отношениях и о демаркации границы.

О крепких и дружественных связях двух стран ярко свидетельствует, в частности, конструктивный и активный диалог на высшем и высоком уровнях. Создан Высший межгосударственный совет на уровне президентов Казахстана и Узбекистана. Постоянные официальные и деловые контакты способствуют укреплению политического диалога и придают импульс развитию многопланового сотрудничества.

Наши страны взаимодействуют не только на двусторонней основе, но и в рамках многосторонних структур – ООН, ШОС, СВМДА, ОИС, Международный фонд спасения Арала. Особую роль играет партнерство в рамках консультативных советов глав государств Центральной Азии. Шестая такая встреча пройдет в этом году в Астане.

– Между двумя странами нет ни одного вопроса, который до сих пор не нашел решения, и есть полная уверенность, что так будет и в дальнейшем, – подчеркнул Мурат Нуртлеу, выступая с заявлением после переговоров.

По словам главы МИД РК, нынешние переговоры с узбекским коллегой прошли в духе традиционной дружбы, взаимной поддержки и доверия, стороны определили новые направления взаимодействия и рассмотрели ключевые задачи. Особое внимание было уделено визитам высокого уровня, встречам глав государств в многостороннем формате, которые пройдут в этом году.

Рассмотрены были и перспективы дальнейшего углубления экономического сотрудничества, обсуждены вопросы взаимодействия в сфере торговли, промышленности, транспорта и логистики.

– Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Узбекистана, – отметил Мурат Нуртлеу. – В последние годы объем двусторонней торговли стабильно превышает 4 миллиарда долларов. Значительные успехи достигнуты в области промышленной кооперации. В настоящее время запущено 12 совместных проектов на сумму 156 миллионов долларов. Кроме того, прорабатывается 21 проект стои­мостью около 1 миллиарда долларов. Следующая цель – увеличить товарооборот до 10 миллиардов долларов. Мы ожидаем, что ввод в эксплуатацию Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе будет существенно способствовать двустороннему торговому обороту.

Стороны также отметили важность проведения форумов межрегионального сотрудничества. Обменялись мнениями по вопросам, касающимся водно-энергетического комплекса. Отдельное внимание было уделено обсуждению проектов строительства новых железных дорог, которые увеличат транзитный потенциал двух государств.

Глава МИД РК сообщил: в ходе переговоров он заверил коллегу в том, что казахстанская сторона продолжит работу по упрощению транзита узбекских перевозчиков через границу.

Большую роль в укреплении близости братских народов Казахстана и Узбекистана играют многогранные культурно-гуманитарные связи. Глава МИД РК напомнил, что за последние годы в их дальнейшем расширении и укреплении проделана большая работа.

Постоянно проводятся перекрестные Дни культуры. Как сообщил Бахтиёр Саидов, в 2024 году будут организованы Дни культуры Узбекистана в Казахстане. Планируется, что это будут мероприятия, посвященные узбекским кино и кухне, а также выставки изобразительного и народного искусства. Налажен активный диалог между молодежью, укрепляется взаимодействие в информационной сфере. В Астане планируется открытие памятника известному узбекскому поэту Алишеру Навои.

Для развития сотрудничества в области образования между вузами ведется системная работа по открытию филиалов. Так, министр напомнил, что в прошлом году в Алматы на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета начал работу филиал Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства.

Совсем скоро в узбекском городе Чирчике ожидается открытие филиала Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова. Глава МИД РК также пригласил узбекских специалистов на образовательные курсы для молодых госслужащих, дипломатов и медицинских работников, организуемые казахстанским агентством KazAID.

Также, как отметил глава МИД РК, в ходе переговоров стороны обменялись мнения­ми по вопросам устойчивого развития и безопасности в Центральной Азии, другим темам региональной и международной повестки дня.

Резюмируя итоги переговоров, Мурат Нурт­леу выразил уверенность, что у Казахстана и Узбекистана есть общее стремление к дальнейшему расширению многогранного взаимодействия, и поблагодарил коллегу Бахтиёра Саидова за официальный визит в Казахстан, конструктивные и открытые переговоры.

Глава МИД Узбекистана в свою очередь также поблагодарил казахстанскую сторону за гостеприимство и охарактеризовал переговоры в Астане как очень продуктивные и плодотворные.

– Отношения между Узбекистаном и Казахстаном стремительно развиваются во всех сферах. Постоянный и дружеский диалог и твердая политическая воля лидеров наших стран служат залогом того, что наши два братских народа будут как никогда близки, – отметил Бахтиёр Саидов.

В числе важных задач двустороннего сотрудничества он также отметил повышение транспортно-транзитного потенциа­ла, рационального использования водных ресурсов, увеличение торговли, развитие межрегионального взаимодействия.

Бахтиёр Саидов также пригласил свое­го казахстанского коллегу посетить Узбекистан.