При всех своих сложностях и противоречиях целинная эпопея, ставшая одним из значительных событий в истории сельского хозяйства XX века, несомненно, была настоящей школой характера для тысяч юношей и девушек.

Самоотверженный труд, большие цели, ответственность за будущее страны формировали молодежь, развивали ее таланты. Целина дала республике видных хозяйственников и государственных деятелей, чей богатый практический опыт был особенно востребован в эпоху обретения и становления независимости. Славный трудовой путь – от тракториста-механизатора до депутата Верховного Совета СССР и Мажилиса Парламента РК – прошла и Наталья Геллерт, которую по праву можно назвать легендой целины.

Встречи с Натальей Владимировной всегда привлекают внимание представителей разных поколений. Люди стремятся услышать бесценные свидетельства о времени, когда формировался экономический потенциал республики. Гостями мероприятия, организованного Клубом гидов Астаны и объединением немцев «Возрождение», стали историки и краеведы, общественные деятели, жители столицы.

– Наталья Геллерт – человек, проживший эпоху целинного подвига и сохранивший его дух. Встреча была интересной как для старожилов столицы, которые помнят ее под именем Целинограда, так и для ее молодых жителей. Истории Натальи Владимировны вдохновляют, поэтому их так хочется слушать, – отметила гид Асель Шулембаева.

Наталью Геллерт подробно расспрашивали об основных этапах ее трудовой биографии. В 1971-м производственные успехи трактористки совхоза им. Амангельды Кургальджинского района Целиноградской области были отмечены медалью «За трудовую доб­лесть». Четыре года спустя Минсельхоз СССР наградил ее нагрудным знаком «Отличник социалистического сельского хозяйства», а еще через год вмес­те со званием «Комбайнер-тысячник» Наталья Владимировна была удостое­на премии Ленинского комсомола ­Казахстана. Затем последовали высшие награды Советского Союза – ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов.

В 1979 году кумир целинной молодежи была избрана депутатом Верховного Совета СССР. Наталья Геллерт стала одним из четырех представителей немецкого народа в высшем органе власти советской страны и твердо отстаивала его интересы. Дух обновления, привнесенный в общество перестройкой, вы­явил необходимость в новых лидерах – амбициозных, пытливых, неординарно мыслящих. В 1986 году Наталья Владимировна стала кандидатом в члены ЦК КПСС, через несколько лет вошла в состав Центрального комитета партии.

Общественная деятельность Геллерт была ярким явлением политической жизни конца 80-х годов прошлого века. Многим запомнилось ее выступление на одном из заседаний Идеологи­ческой комиссии ЦК, во время которого Наталья Владимировна со всей прямотой поставила вопрос о необходимости реабилитации депортированных немцев и восстановления их национальной автономии в Поволжье. С обретением республикой независимости Геллерт перешла на дипломатическую службу, затем в 2007–2011 годах была депутатом Мажилиса.

Наталья Владимировна отвечала на вопросы, делилась историями из повсе­дневной жизни целинников. Особый интерес участников встречи вызвала выставка редких фотоснимков Нурмухамата Имамова, запечатлевшего легенду целины в различные моменты ее жизни. Завершилось мероприятие презентацией книги «Наталья Геллерт. Долг превыше всего», написанной Игорем Нидерером для биографической серии «Известные немцы Казахстана». Каждый мог получить экземпляр этой книги с автографом Натальи Владимировны, чтобы сохранить память о встрече с человеком, чье имя остается вдохновляющим примером для многих казахстанцев.