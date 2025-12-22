Цена на золото обновила новый рекорд

Экономика,В мире
564
Айман Аманжолова
корреспондент

Стоимость драгметалла превысила $4 380 за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цена золота на спотовом рынке обновила рекордный максимум, поднявшись выше $4 380 за унцию на ожиданиях дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) и нового витка напряженности в отношениях между США и Венесуэлой.

На торгах в понедельник спотовая цена золота выросла на 1,1%, до $4386 за унцию.

Другие драгметаллы также дорожают: стоимость серебра подскочила на 2,6%, до $68,87 за унцию, платина - на 3,9%, палладий - на 4,5%.

Участники рынка теперь ожидают, что Федрезерв дважды снизит ключевую ставку в течение 2026 года на фоне статданных, указывающих на слабость американского рынка труда. Низкая ставка, как правило, является положительным фактором для цен на золото, поскольку это повышает сравнительную привлекательность инвестиций в драгметаллы, не приносящие процентного дохода.

Спрос на золото, выступающее в качестве защитного актива, также повышается из-за ужесточения морской блокады Венесуэлы вооруженными силами США. Как сообщают СМИ, на минувших выходных береговая охрана США попыталась перехватить нефтяной танкер, связанный с Венесуэлой. Ранее в субботу береговая охрана перехватила танкер Centuries в международных водах у берегов Венесуэлы.

«Покупка золота Центробанками, активный спрос на физическом рынке и хеджирование геополитических рисков остаются факторами поддержки в средне- и долгосрочной перспективе, тогда как политика Федрезерва и реальные ставки продолжают влиять на циклические колебания», - отметил стратег Pepperstone Group Дилинь Ву.

 

#рекорд #золото #цена

