Цена на золото побила новый рекорд

Экономика,В мире
111
Айман Аманжолова
корреспондент

Впервые стоимость драгметалла превысила $5 тыс. за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цена золота достигла рекордного уровня выше $5 тыс. за тройскую унцию на фоне активного спроса инвесторов на безопасные активы.  

Отмечается, что спотовое золото выросло на 1,79% до $5 071,96 за унцию, ранее достигая $5 085,50. Фьючерсы на февральскую поставку в США поднялись на 1,79% до $5 068,70 за унцию.

По данным биржевого графика Bloomberg, стоимость драгоценного металла продолжает расти.

 

#рекорд #золото #цена

Популярное

Все
Режим ЧС объявлен в США из-за зимнего шторма
Серик Сапиев разъяснил причину конфликта со своим замом
В Казахстане микро- и малый бизнес начал работу с «чистого листа»
Фигурист Шайдоров вошёл в ТОП-5 на чемпионате четырёх континентов
Цена на золото побила новый рекорд
Редкую операцию на сердце беременной женщине провели в Алматы
Казахстанские каратисты завершили турнир Премьер-лиги с золотыми медалями
Министр юстиции: изменения в Конституцию повысят предсказуемость и последовательность действий государства
Конституционная комиссия на втором заседании обсудила разделы «Құрылтай» и «Халық кеңесі»
Сюрприз на церемонии присяги
Какие изменения ждут Атырау?
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Лишенного прав водителя задержали в наркотическом опьянении в Павлодаре
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Астане прошли крещенские купания
Все дело в пене из полиуретана
На курултае в Кызылорде Токаев выступит с речью о дальнейшем развитии Казахстана
Водителя, имевшего 155 нарушений ПДД, задержали в Жамбылской области
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Олимпиада в прямом эфире
Карагандинский стадион «Шахтёр» готовят к требованиям UEFA
Борьба со смогом требует научно обоснованного подхода
Жительница Жаркента избила привязанного к батарее маленького сына
Мороженое из верблюжьего молока делают в сельской глубинке
Оксфордский хаб откроется в Астане
В Алматы сносят 4-этажное здание
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать

Читайте также

Тысячи людей в Токио прощаются с последними пандами в Японии
В Мозамбике наводнения принесли крокодилов на улицы городов
Экспорт растительных масел из Казахстана продолжает расти
В Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]