Впервые стоимость драгметалла превысила $5 тыс. за унцию, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Цена золота достигла рекордного уровня выше $5 тыс. за тройскую унцию на фоне активного спроса инвесторов на безопасные активы.

Отмечается, что спотовое золото выросло на 1,79% до $5 071,96 за унцию, ранее достигая $5 085,50. Фьючерсы на февральскую поставку в США поднялись на 1,79% до $5 068,70 за унцию.

По данным биржевого графика Bloomberg, стоимость драгоценного металла продолжает расти.