Центнер марихуаны обнаружили под сеном у жамбылского фермера

100 кг высушенной марихуаны под сеном обнаружили в городе Шу Жамбылской области, передает Polisia.kz.

«Это выявлено в результате оперативно-розыскных мероприятий на территории фермерского хозяйства, где временно проживал один из работников. При допросе он пояснил, что наркотическое вещество принадлежало владельцу хозяйства, которого задержали ранее в Караганде по подозрению в хранении и перевозке наркотических средств в крупном размере», — сообщил представитель комитета по противодействию наркопреступности Медет Смагулов.