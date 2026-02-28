Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Центр по борьбе с дезинформацией подготовил обзор наиболее распространенных фейков и манипуляций вокруг проекта новой Конституции РК. Эксперты сопоставили ложные утверждения, которые циркулируют в сети, с официальным текстом проекта и разъяснениями государственных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на СЦК



1. «Конституция усиливает полномочия Президента»

Это не соответствует содержанию документа. Проект закрепляет систему сдержек и противовесов. Ключевые кадровые решения - назначение Вице-президента, Премьер-министра, судей Конституционного Суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты - осуществляются с согласия Курултая.



Кроме того, сохраняется однократный семилетний срок полномочий Президента без права повторного избрания. Такая конструкция характерна для президентской республики, а не для «суперпрезидентской» модели.



Вывод: Фейк.



2. «Отменяется запрет на продажу земли иностранцам»



В тексте проекта нет норм, разрешающих продажу земли иностранным гражданам.



Пункт 3 статьи 8 прямо закрепляет: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство. Земля может находиться также в частной собственности на основаниях, условиях и в пределах, установленных законом».



Вывод: Фейк.



3. «Отменяется бесплатная медицина»



Проект подтверждает безвозмездный характер медицинской помощи.



Пункт 2 статьи 32: «Граждане РК вправе получать не оплачиваемую ими медицинскую помощь, установленную законом. Речь идет не об отмене, а о юридически корректной формулировке механизма реализации этого права».



Вывод: Манипуляция



4. «Отменяется бесплатное образование»

Это также не соответствует тексту. В действительности безвозмездный характер среднего образования в государственных учебных заведениях гарантируется Конституцией. Также закрепляется право на получение высшего образования в высших учебных заведениях (Статья 33).

На 9 заседании Комиссии по конституционной реформе Заместитель Премьер-министра - Министр культуры и информации Аида Балаева специально подчеркнула:

«Никто не будет лишен права на медицинскую помощь и получение образования. Важно ясно понимать следующее: понятие «бесплатно» в правовом смысле уточняется формулировкой «граждане имеют право на получение медицинской помощи без взимания платы в порядке, установленном законом».



Вывод: Манипуляция



5. «Отменяются ежегодные отпуска»



Это неверная трактовка. Статья 27 проекта Конституции гарантирует право на отдых, а конкретные параметры ежегодного оплачиваемого отпуска наряду с другими видами отпусков определяются Трудовым кодексом.



Конституционная норма закрепляет принцип, а детали определяются отраслевым законодательством.



Вывод: Манипуляция.