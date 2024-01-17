Центр притяжения молодежи

Напомним, инициативу создания библиотек, работающих в непрерывном режиме, выдвинул Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе Национального курултая в Туркестане в июне прошлого года. Новый режим работы библиотек позволил алматинцам воспользоваться их услугами в любое удобное для них время. Такой подход также способст­вует стимулированию творчес­кого потенциала посетителей.

– В день данные библиотеки посещает более 700 человек. Особенно много читателей приходит сюда после 22.00. В основном это студенты. Кто-то читает художест­венные произведения, кто-то выполняет домашние задания. Чтобы сделать наши площадки более привлекательными, мы предоставляем посетителям высокоскоростной бесплатный Wi-Fi. В обеих библиотеках работают кафетерии, где можно выпить горячие напитки и перекусить, – рассказал директор Централизованной библиотечной системы (ЦБС) Алматы Мейрам Бектембаев.

Alatau Creative Hub открыт с целью создания благоприятной среды для развития талантов алматинцев и креативных индустрий в городе. Центр предоставляет уникальные возможности для разностороннего развития: здесь можно посетить книжные уголки с богатым ассортиментом литературы, освоить программирование, совершенствовать свои творческие навыки в 25 действующих бесплатных кружках.

Городская юношеская библиотека им. Жамбыла имеет богатую историю и функционирует с 1976 года. Сейчас это современный читальный центр с коворкинг-зонами и доступными бесплатными образовательными проектами для молодого поколения.

Всего в Алматы уже модернизировано 20 библиотек, две из которых – в прошлом году. Теперь это удобное пространство для читателей, сочетающее в себе традиционную атмосферу чтения с современными технологиями.

Расширяется и библиотечная сеть. В текущем году в Алматы появятся новые библиотеки в отдаленных районах города: в Наурызбайском, Турксибском и Жетысуском. Ожидается, что они начнут свою работу во втором полугодии этого года, предоставляя местным жителям возможности для образования и саморазвития в шаговой доступности. Это будут уютные и функциональные библиотечные пространства, соответствующие современным стандартам и потребностям читателей. Открытие новых библиотек в неохваченных районах города станет важным шагом в поддерж­ке развития молодежи, культуры и досуга в Алматы.

В библиотеках города можно не только читать, но и всесторонне развиваться, бесплатно учить казахский, турецкий, английский, немецкий, французский и китайский языки. Такую уникальную возможность имеют как дети, так и взрослые любители книжного мира. В библиотеках действуют порядка 140 бесплатных кружков, постоянно проводятся творческие вечера, где авторы презентуют свои книги.

Библиотеки становятся еще более доступными для всех категорий граждан благодаря внед­рению инновационных технологий: в четырех библиотеках мегаполиса установили специализированное оборудование для незрячих и слабовидящих людей. Оно обрабатывает и конвертирует текстовую информацию в доступные форматы, а также проводит навигацию по тексту, что позволяет людям с ограниченными возможностями окунуться в мир книг, делает для них чтение удобным. Аппарат представляет собой устройство, оснащенное камерой для считывания текста, с дисплеем Брайля. Читающая машина сканирует текстовые документы, книги и журналы, увеличивает изображение на мониторе и воспроизводит их в аудиоформате с высокой точностью и четкостью. Сканер считывает казахский, русский и английский, а также другие языки – в общей сложности 31 язык мира.

С помощью программ распознавания текста можно прослушать не только книги, но и газеты, журналы и другие печатные издания.

– Данное решение является важным шагом в развитии биб­лиотечной системы и снимает барьеры для читателей всех категорий в получении информации. В дальнейшем планируется­ расширение данной услуги и ее внедрение во всех филиалах ЦБС. Это позволит создать открытую среду и охватить как можно больше людей с особыми потребностями, – отмечает Мейрам Бектембаев.

Для человека с инвалидностью по зрению возможность читать – это больше, чем просто доступ к информации, это целый мир новых открытий, впечатлений, знаний.

В настоящее время специализированное оборудование установлено в Центральной биб­лиотеке им. А. П. Чехова, Alatau Creative Hub, Библиотеке казахстанских писателей и в филиале № 4. В этом году планируется продолжить оснащение остальных филиалов подобным оборудованием. Также планируется трудоустраивать специалистов из категории людей с особыми потребностями, которые будут помогать таким же читателям осваивать новые технологии.

Кроме того, теперь, чтобы получить читательский билет или взять книгу, не обязательно идти в саму библиотеку – впервые в Алматы появилась уникальная автономная библиотека. Она будет установлена в торговых центрах мегаполиса. Это первый подобный полностью автоматизированный пункт выдачи и прие­ма книг не только в Казахстане, но и на всем пространстве СНГ.

Нововведение упрощает и автоматизирует работу библиотек, делает их более доступными для читателей. Теперь они на месте получают электронные билеты, по которым могут обслуживаться­ в 28 библиотеках города без дополнительной регистрации. Причем на регистрацию и получение книги в автономной библиотеке уходит около минуты.

– Это уникальное для Казах­стана решение. Подобная технология у нас еще не применялась. Автономная автоматизированная библиотека самообслуживания позволяет самостоятельно регистрировать, бронировать взятые в открытом фонде издания и возвращать их как в библиотеку, так и в автономные автоматизированные библиотеки самообслуживания, – пояснил Мейрам Бектембаев.

В планах – установить на пос­тоянной основе боксы с книгами во всех местах массового посещения.

В этом году ЦБС Алматы исполняется 40 лет. За это время читальные залы не обросли книжной пылью, а прошли огромный путь модернизации, в настоящее время став даже популярнее комьюнити-центров и коворкинг-площадок. Сейчас это не просто помещения со столами в окружении книжных полок, а современные центры инновации и образования.