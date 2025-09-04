Фото: Минтуризма и спорта РК

Центральный стадион Алматы отвечает требованиям УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию спортивных сооружений города

"Футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и арбитров полностью прошли аттестацию и позволяют проводить матчи международного уровня", - говорится в пресс-релизе.

По данным дирекции, после каждого матча проводится ревизия и замена кресел, так как значительная их часть регулярно выходит из строя. На сегодняшний день эти вопросы находятся под особым контролем: уже проведены работы по замене и восстановлению кресел, благоустройству территории. Если ранее в санитарно-гигиенических узлах выполнялся лишь косметический ремонт, то сейчас начаты работы по их капитальному ремонту.