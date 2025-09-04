Центральный стадион Алматы соответствует стандартам УЕФА

Спорт
82

Футбольное поле и разные помещения прошли аттестацию

Фото: Минтуризма и спорта РК

Центральный стадион Алматы отвечает требованиям УЕФА, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Дирекцию спортивных сооружений города 

"Футбольное поле, система освещения, раздевалки, зоны для команд и арбитров полностью прошли аттестацию и позволяют проводить матчи международного уровня", - говорится в пресс-релизе.

По данным дирекции, после каждого матча проводится ревизия и замена кресел, так как значительная их часть регулярно выходит из строя. На сегодняшний день эти вопросы находятся под особым контролем: уже проведены работы по замене и восстановлению кресел, благоустройству территории. Если ранее в санитарно-гигиенических узлах выполнялся лишь косметический ремонт, то сейчас начаты работы по их капитальному ремонту.

"К предстоящему матчу "Кайрат" - "Реал Мадрид" Центральный стадион будет полностью подготовлен: завершены необходимые мероприятия по благоустройству, усилены меры по клинингу и безопасности, обеспечено соответствие всем международным нормам для проведения матчей самого высокого уровня", - добавили в дирекции.

#Спорт #Алматы #УЕФА #стадион

