Цены на бриллианты упали на 10% за год

В мире
124
Айман Аманжолова
корреспондент

Индекс цен на бриллианты 1 карат в декабре вновь упал, на этот раз на 2,3%. Об этом сообщило специализированное агентство Rapaport, рассчитывающее отраслевой бенчмарк RapNet Diamond Index (RAPI), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Эта позиция включает бриллианты в 1 карат круглой огранки, с цветом от D до H и чистотой от IF до VS2.

Индекс RAPI для бриллиантов весом 0,3 карата упал на 9,3%, и на 6,4% для камней весом 0,5 карата, что в основном отражает снижение цен в Индии. Индекс для бриллиантов весом 3 карата в декабре вырос на 0,3%.

Такая разница в динамике между крупными и мелкими камнями была характерна для 2025 года. Индекс RAPI для бриллиантов весом 1 карат упал на 9,9% за год, индекс для бриллиантов весом 0,3 карата снизился на 20,3%, а для камней 0,5 карата - упал на 26%. В то же время, RAPI для камней весом 3 карата вырос на 0,3%.

Падение цен на бриллианты продолжается с июня, когда на них повлияли опасения из-за повышения импортных пошлин США, избытка менее востребованных позиций и сезонного замедления активности. До этого с февраля по май цены на бриллианты росли.

Во второй половине года коррекция усилилась, что вызвано ситуацией с тарифами США и отходом крупных розничных продавцов от натуральных камней, говорится в пресс-релизе. Отрасль ожидает торгового соглашения между США и Индией, сохраняет осторожность в отношении распространения синтетических камней, продажи De Beers корпорацией Anglo American и высоких цен на золото.

#цена #бриллианты

Популярное

Все
США выходят из 66 международных организаций
Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Display
ИИ-тренера разработали студенты из Актобе
Возврат активов: 1,3 млрд тенге выделили на ремонт больницы в СКО
США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке
Казахстанским медикам повысят зарплаты и усилят защиту в 2026 году
«Осторожно, GhostPairing»: МВД предупредило о новой схеме взлома WhatsApp
13-летний программист из Павлодара победил на республиканской олимпиаде
Финпирамида «HAS»: начато расследование новых эпизодов
Цены на бриллианты упали на 10% за год
Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы
Максимальные ставки по банковским займам установили в Казахстане
В Нацгвардии начался новый учебный период
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Президент: «2025 год стал для Казахстана годом созидания»
Новая школа – лучшие возможности
Казахстанское кино: громкие премьеры, миллиардные сборы, развитие отрасли
В Жетысуском районе Алматы открылась поликлиника
Водопровод пришел под Новый год
Налоговые вычеты по ИПН в Казахстане: что изменится в 2026 году
Практическая дипломатия
Какие новые аэропорты и рейсы появятся в Казахстане в 2026 году
Когда часы 12 бьют
К цифровой свободе мышления
Вернули миллиарды, построили больницу
Биофармацевтический комплекс построят в Казахстане
Свыше 1,7 тысяч водительских удостоверений в РК аннулировали из-за медпоказаний
Токаев направил телеграмму поздравления Президенту Кубы
Живая память народа
Глава государства выразил соболезнование Президенту Швейцарии
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
Президент Ирана прибыл в Акорду
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане с начала года ликвидировали два мошеннических колл-центра
В тройке лидеров
Спецназу «Бүркіт» - 26 лет
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае

Читайте также

Meta отложила международные продажи умных очков Ray-Ban Dis…
США выходят из 66 международных организаций
Великобритания запретила рекламу вредной еды
Суд обязал Мадуро явиться на слушания 17 марта

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]