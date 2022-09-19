Цены на востребованные лекарства выросли в Петропавловске

В аптеках города Петропавловска нет банального корвалола, а цены на востребованные лекарства значительно выросли, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

К такому выводу пришли члены комиссии партийного контроля Amanat во время специально организованного рейда.

Социальная аптека на пересечении улиц Абая и Астаны пользуется наибольшим спросом у горожан, цены на медикаменты здесь несколько ниже, чем в других аптечных пунктах.

«Я приехала сюда из 20-го микрорайона, – рассказывает жительница Петропавловска Наталья Галич. – Раньше одна пластинка урсодекса стоила 560 тенге, теперь – больше одной тысячи. Для меня это накладно, пенсия у меня небольшая. Лекарства сильно подорожали».

В аптечный рейд партийцы отправились с перечнем из 32 лекарственных препаратов, на которые установлены предельно допустимые цены.

«Превышения предельной суммы мы не выявили, – признается член комиссии партийного контроля по Северо-Казахстанской области Лаура Каиржанова, – зато нашли определенный дефицит лекарств. Например, в социальной аптеке не было корвалола, нам предложили аналог – корвалтаб. Вместо ацикловира тоже был только аналог. Фармацевты назвали причину отсутствия лекарств – нет поставок».

Информацию о повышении цен на медикаменты аманатовцы готовят для рассмотрения на комиссии партийного контроля, о причинах роста цен речь пойдет на совещании с участием членов Комитета медицинского и фармацевтического контроля.