Церемония награждения лауреатов конкурса «Мерейлі отбасы» прошла в Астане

8 сентября 2023 года в преддверии Дня семьи состоится Х юбилейная торжественная церемония награждения лауреатов Национального конкурса «Мерейлі отбасы».

Фото: kazpravda.kz

Ставший доброй традицией, ежегодный конкурс образцовых семей в Казахстане стал сегодня масштабным и значимым мероприятием, подчеркивающим возросшую роль семейных ценностей и позитивного образа семьи и брака в обществе. В течение 10 лет в конкурсе приняли участие более 20 тыс. семей со всех регионов Казахстана.

Открывая церемонию, министр культуры и информации, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте РК Аида Балаева зачитала поздравление главы государства лауреатам конкурса.

В текущем году в конкурсе приняли участие 3 344 семьи. Из них 40% - городские и 60% - сельские семьи.

Победители регионов представили 20 семей-лауреатов, среди которых учителя, ремесленники, металлурги, военнослужащие, предприниматели, специалисты агропромышленного комплекса и другие.

Каждый взрослый представитель этих семей – человек труда, простой труженик села или города, который пользуется уважением у односельчан, горожан, коллектива, соседей, и преданно служит своей Родине.

На церемонии награждения присутствовали представители государственных органов, депутаты Сената и Мажилиса, члены Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Республики Казахстан.

Семьям-лауреатам вручены дипломы и памятные подарки. Церемония награждения завершилась праздничным концертом с участием звезд казахстанской эстрады.