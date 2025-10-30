«Цифра» на вооружении районной полиции

Закон и Порядок
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В Каратальском районе сос­тоялось торжественное открытие районного Центра оперативного управления – современной цифровой платформы, призванной повысить уровень общественной безопасности и оперативности реагирования служб правопорядка. На создание центра из областного бюджета было направлено 320 млн тенге.

Новый ЦОУ стал важным шагом в реализации концепции умной полиции. С его запуском в режиме 24⁄7 начнут функционировать 77 видеокамер и 5 скоростемеров, установленных в наиболее оживленных и стратегически важных точках района. Интеграция видеонаблюдения и средств фиксации нарушений позволит полиции своевременно выявлять правонарушения, контролировать дорожную обс­тановку, оперативно координировать действия нарядов на месте происшествий.

– Безопасность – основа стабильности и доверия граждан. Благодаря внедрению цифровых технологий Каратальский район выходит на новый уровень обеспечения правопорядка и общественного контроля, – подчеркнул заместитель начальника депар­тамента полиции области Жетысу Алимбет Смайлов.

Практические преимущества новой системы очевидны: мониторинг в режиме реального времени сокращает время реакции на инциденты, автоматизированная фиксация нарушений способствует профилактике правонарушений на дорогах, а аналитические инструменты помогают выявлять проблемные участки и планировать работу патрулей более эффективно. Для населения это означает повышенную безопасность в общест­венных местах и на магистралях, а для правоохранительных органов – более рациональное распределение ресурсов.

Организаторы подчеркивают, что ЦОУ – это часть комплексной программы по цифровизации городской инфраструктуры. Проект предполагает не только техническое оснащение, но и подготовку персонала, выработку регламентов взаимодействия между службами и обеспечение безопасного хранения данных.

Также важным направлением остается диалог с жителями: прозрачность работы систем наблюдения и соблюдение прав граждан являются приоритетом при внедрении подобных технологий. В долгосрочной перспективе цифровизация управления общественным порядком может стать моделью для других районов области и примером эффективного использования региональных инвестиций во благо и для безопасности граждан.

