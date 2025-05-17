Как сообщили в областном департаменте полиции, передовые цифровые технологии внедряются для улучшения экологической ситуации. Так, в областном центре круглосуточный контроль за правонарушениями и выявлением фактов загрязнения общественных мест ведется через Центр оперативного управления, оснащенный 272 камерами видеонаблюдения. С начала года полицейскими пресечено свыше пяти с половиной тысяч административных правонарушений.

Во время профилактических акций по ликвидации отходов в населенных пунктах и предупреждению фактов нарушений правил благоустройства стражи порядка уповают не только на видеокамеры. Они постоянно проводят разъяснительную работу среди населения.

Отметим: Кызылординская область стала первой в респуб­лике, где видеонаблюдение применяется в каждом районе. В 2024 году во всех семи райотделах полиции введены в эксплуа­тацию мини-ЦОУ, всего в них заработали 539 камер видеонаблюдения. Теперь стражи порядка приступили к использованию технологий искусственного интеллекта, которые обрабатывают и анализируют записи 40 камер в Кызылорде.

– До конца года для обеспечения безопасности населения и поддержания чистоты в городе будет установлено 1 400 камер видеонаблюдения, с помощью новой системы с искусственным интеллектом будет задействована функция автоматического выявления фактов загрязнения общественных мест и придворовых территорий, – отметил заместитель начальника ДП Сабит Ибадулла.