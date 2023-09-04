Цифровая база мавзолея

Работы затронут экологичес­кое исследование, создание цифровой базы и автоматизированной системы мониторинга. Для изучения конструктивной структуры мавзолея здание полностью пройдет через 3D-сканирование. Это позволит выявить дефекты в структуре важного исторического сооружения и эффективно провести научно-исследовательские работы.

Также планируется оцифровка научных и исторических источников с XVI века и до наших дней. Данные цифровые источники будут составлять информационную базу научных и научно-реставрационных работ, проводимых на объекте. Оцифровка ценных данных об облике исторического объекта, архитектурных решениях и реставрационных работах важна и для будущих комплекс­ных работ.

Одним из приоритетных направлений научно-исследовательских работ является соз­дание автоматизированной системы мониторинга. Данная автоматическая система позволит круглосуточно отслеживать с помощью аппаратуры геометрическое и деформационное состояние мавзолея, а также уровень влажнос­ти, сейсмичес­кую активность и виброустойчивость объекта.

«Создание автоматизированной системы мониторинга является лишь частью комплексной научно-исследовательской работы. Рабочая группа, состоящая из квалифицированных отечественных ученых и приглашенных специалистов из Ирана, Азербайджана и других стран, изучает строительные материалы, их состав, а также проводит экологические, гидрогеологические, микробиологические и сейсмичес­кие исследования», – сообщили в профильном ведомстве.