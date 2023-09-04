Цифровая база мавзолея Свежий выпуск 4 сентября 2023 г. 4:30 0 Кошкарбек Тусипов В мавзолее Ходжи Ахмеда Ясcауи ведется комплексная научно-исследовательская работа, рассчитанная на три года. фото из архива «КП» Работы затронут экологическое исследование, создание цифровой базы и автоматизированной системы мониторинга. Для изучения конструктивной структуры мавзолея здание полностью пройдет через 3D-сканирование. Это позволит выявить дефекты в структуре важного исторического сооружения и эффективно провести научно-исследовательские работы. Также планируется оцифровка научных и исторических источников с XVI века и до наших дней. Данные цифровые источники будут составлять информационную базу научных и научно-реставрационных работ, проводимых на объекте. Оцифровка ценных данных об облике исторического объекта, архитектурных решениях и реставрационных работах важна и для будущих комплексных работ. Одним из приоритетных направлений научно-исследовательских работ является создание автоматизированной системы мониторинга. Данная автоматическая система позволит круглосуточно отслеживать с помощью аппаратуры геометрическое и деформационное состояние мавзолея, а также уровень влажности, сейсмическую активность и виброустойчивость объекта. «Создание автоматизированной системы мониторинга является лишь частью комплексной научно-исследовательской работы. Рабочая группа, состоящая из квалифицированных отечественных ученых и приглашенных специалистов из Ирана, Азербайджана и других стран, изучает строительные материалы, их состав, а также проводит экологические, гидрогеологические, микробиологические и сейсмические исследования», – сообщили в профильном ведомстве. #цифровизация #мавзолей #3D-сканирование #Ходжи Ахмед Ясcауи