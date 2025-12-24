На своей странице в соцсети X генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал об итогах года на коллегии, где заслушал доклады прокуроров областей по вопросам обеспечения защиты прав детей, сообщает Kazpravda.kz
По его словам, прокуратурой ЗКО представлен проект «Қауіпсіз Өңір», направленный на выявление и снижение криминогенных рисков. Это благоустройство опасных участков, освещении улиц, мониторинг инфраструктуры, усилении профилактической и патрульной работы - на основе анализа данных о правонарушениях.
В данное время уже есть значительные результаты, снижены ряд рисков, обеспечена инфраструктура по пути следования детей в школы, выявлены факты буллинга с принятием экстренных мер. Это корреспондируется с требованиями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства.
«Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Поручил всем прокурорам регионов провести аналогичную работу, уделив особое внимание вопросам безопасности детей. Определить опасные участки, усилить освещение, патрулирование и обеспечить реальное взаимодействие с местными исполнительными органами, полицией – основная задача прокуроров на предстоящий период. Защита детей от преступного посягательства и формирование надежной, безопасной среды для их жизни должны стать безусловным приоритетом работы государственных органов на всех уровнях», – написал генпрокурор на своей странице в X.
Также он добавил, что прокуратурой Алматинской области совместно с платформой Kundelik заключён меморандум и на главной странице приложения заработал блог прокуратуры. Он направлен на повышение правовой культуры и обеспечение безопасности детей.
«Для лучшего восприятия правовых основ предусмотрены четыре основных механизма взаимодействия. Материалы (фото, видео, текстовые форматы, вебинары) структурированы по возрастам учащихся, в доступной форме объясняют сложные правовые вопросы, содержат рекомендации и советы и используются в образовательном процессе. Процесс обратной связи с детьми выстроен через QR-коды, а также возможность подачи анонимных обращений через мессенджеры. Блог просмотрели 210 тыс. учеников и их родителей. Коллаборация с Kundelik позволила не только доносить правовую информацию, но и анализировать имеющиеся сведения, использовать их в рамках проекта «Счастливое и безопасное детство», а также своевременно выявлять детей из группы риска и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию», – отметил он.
Так, в результате проведённой работы свыше 16 тысяч детей получили предусмотренные медицинские услуги, более четырех тысяч родителей обеспечены положенными социальными отчислениями. Оказана своевременная помощь трёхлетнему ребёнку, оставшемуся без попечения: отец отбывал наказание, мать вела асоциальный образ жизни. Мать направлена на принудительное лечение от алкоголизма, ребёнок обеспечен надлежащим уходом и вниманием в Центре адаптации несовершеннолетних. И это лишь часть проделанной работы.
В целях систематизации работы прокуроров по защите прав детей, повышения эффективности информирования как самих детей, так и их родителей, прокурорам поручено провести аналогичную интеграцию с платформой Kundelik.
Это позволит:
- объединить и систематизировать все проекты прокуратуры, направленные на защиту прав детей;
- выстроить единый, скоординированный подход к работе с конкретной группой детей и родителей;
- усилить правовое воспитание и формирование законопослушного гражданина через удобный и уже привычный цифровой инструмент.
Вся эта работа направлена на формирование безопасной среды для детей и реализацию принципов «Закона и Порядка» на практике - через профилактику, своевременную помощь и защиту прав каждого ребёнка.