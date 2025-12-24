Цифровая безопасность: Kundelik поможет прокурорам защищать права детей

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

На своей странице в соцсети X генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал об итогах года на коллегии, где заслушал доклады прокуроров областей по вопросам обеспечения защиты прав детей, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По его словам, прокуратурой ЗКО представлен проект «Қауіпсіз Өңір», направленный на выявление и снижение криминогенных рисков. Это благоустройство опасных участков, освещении улиц, мониторинг инфраструктуры, усилении профилактической и патрульной работы - на основе анализа данных о правонарушениях.

В данное время уже есть значительные результаты, снижены ряд рисков, обеспечена инфраструктура по пути следования детей в школы, выявлены факты буллинга с принятием экстренных мер. Это корреспондируется с требованиями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, который подчеркнул, что создание условий для гармоничного и всестороннего развития детей, защита прав и охрана здоровья юных граждан всегда будет ключевым приоритетом нашего государства.

«Дети – это будущее Казахстана, поэтому важно, чтобы каждый ребенок в стране рос в любви и заботе, чувствовал поддержку взрослых, был уверен в завтрашнем дне. Поручил всем прокурорам регионов провести аналогичную работу, уделив особое внимание вопросам безопасности детей. Определить опасные участки, усилить освещение, патрулирование и обеспечить реальное взаимодействие с местными исполнительными органами, полицией – основная задача прокуроров на предстоящий период. Защита детей от преступного посягательства и формирование надежной, безопасной среды для их жизни должны стать безусловным приоритетом работы государственных органов на всех уровнях», – написал генпрокурор на своей странице в X.

Также он добавил, что  прокуратурой Алматинской области совместно с платформой Kundelik заключён меморандум и на главной странице приложения заработал блог прокуратуры. Он направлен на повышение правовой культуры и обеспечение безопасности детей.

«Для лучшего восприятия правовых основ предусмотрены четыре основных механизма взаимодействия. Материалы (фото, видео, текстовые форматы, вебинары) структурированы по возрастам учащихся, в доступной форме объясняют сложные правовые вопросы, содержат рекомендации и советы и используются в образовательном процессе. Процесс обратной связи с детьми выстроен через QR-коды, а также возможность подачи анонимных обращений через мессенджеры. Блог просмотрели 210 тыс. учеников и их родителей. Коллаборация с Kundelik позволила не только доносить правовую информацию, но и анализировать имеющиеся сведения, использовать их в рамках проекта «Счастливое и безопасное детство», а также своевременно выявлять детей из группы риска и родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию», – отметил он.

Так, в результате проведённой работы свыше 16 тысяч детей получили предусмотренные медицинские услуги, более четырех тысяч родителей обеспечены положенными социальными отчислениями. Оказана своевременная помощь трёхлетнему ребёнку, оставшемуся без попечения: отец отбывал наказание, мать вела асоциальный образ жизни. Мать направлена на принудительное лечение от алкоголизма, ребёнок обеспечен надлежащим уходом и вниманием в Центре адаптации несовершеннолетних. И это лишь часть проделанной работы.

В целях систематизации работы прокуроров по защите прав детей, повышения эффективности информирования как самих детей, так и их родителей, прокурорам поручено провести аналогичную интеграцию с платформой Kundelik.

Это позволит:

- объединить и систематизировать все проекты прокуратуры, направленные на защиту прав детей;

- выстроить единый, скоординированный подход к работе с конкретной группой детей и родителей;

- усилить правовое воспитание и формирование законопослушного гражданина через удобный и уже привычный цифровой инструмент.

Вся эта работа направлена на формирование безопасной среды для детей и реализацию принципов «Закона и Порядка» на практике - через профилактику, своевременную помощь и защиту прав каждого ребёнка.

