Цифровизация как определяющий фактор конкурентоспособности

Открывая мероприятие, Глава государства выразил признательность всем делегатам за участие в 35-м пленарном заседании Совета иностранных инвес­торов и отметил символичность его проведения вместе с первым Международным форумом Астана. Он также сообщил, что в этом году отмечается 25-летие Совета иностранных инвесторов.

Темой нынешнего заседания определена цифровая трансформация экономики. В своем выступ­лении Президент Казахстана подчеркнул, что геополитичес­кая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Это угрожает не только замедлением, но и постоянным снижением глобального роста и стабильности. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

– Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей, – отметил Глава государства. – Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики. Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей и Большие данные, ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов. А в течение 10 лет, согласно прогнозам, до 70% мировых товаров и услуг будут производиться с использованием цифровых технологий.

– Мы в Казахстане четко понимаем критическую важность данной тенденции. Другими словами, цифровизация стала для нас приоритетом национального уровня. Мы намерены стать одним из крупнейших и наиболее продвинутых цифровых хабов в Евразии. Недавно 62 страны единогласно поддержали создание в Казахстане Центра цифровых решений Организации Объединенных Наций для устойчивого развития Центральной Азии. Мы рассматриваем это как символ доверия и важную веху для выхода Казахстана на мировую арену, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, Центр призван интегрировать глобальные, региональные и национальные интересы, направленные на предотвращение возникновения «цифровых стен» между странами.

Поделился Президент с инвесторами и некоторыми результатами экономического развития Казахстана. Так, он напомнил, что, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру, Казахстан успешно адаптировался к внешним реалиям. За четыре месяца реальный рост экономики составил 5%, что в три раза превышает прогнозируемый среднемировой рост. Положительная динамика отмечается во всех основных секторах казахстанской экономики.

В прошлом году Казахстан привлек рекордный объем иностранных инвестиций – 28 млрд долларов, причем основным источником притока ПИИ стал несырьевой сектор. Инвестиционный рейтинг нашей страны подтвердили и международные рейтинговые агентства.

– Говоря об экономическом росте, мы подразумеваем не только цифры и показатели, но и качество. В этом ключе у Казахстана имеется долгосрочное видение перехода к цифровой экономике будущего, – подчеркнул Глава государства. – Согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия. В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12%, наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед, – заявил Президент.

Он также подчеркнул, что у Казахстана есть четкое понимание того, что без развития человеческого капитала обеспечить цифровую трансформацию невозможно. Управление цифровыми тенденциями потребует изменения подхода к цифровой грамотности и образованию, и здесь Казахстан готов перенимать лучший мировой опыт, развивать сотрудничество, обсуждать перспективы. Конечная цель здесь, по словам Касым-Жомарта Токаева, – сформировать креативное общество, ориентированное на цифровой рост.

На заседании также выступила президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо. Она отметила, что вопросам цифровизации ЕБРР уделяет достойное внимание и очень заинтересован тем, что в этой сфере делает Казахстан. По ее словам, в течение ряда лет наша страна предпринимала значительные усилия для инвестирования в инфраструктуру продвижения новых технологий и достигла в этом направлении замечательных результатов – уровень цифровизации государственных услуг, банковского сектора позволяет говорить об этом с полным основанием.

– ЕБРР является ключевым партнером по реализации «дорожной карты» по цифровизации горнорудной промышленности и сырьевого сектора. Таким образом, мы нацеливаем наши усилия на то, чтобы обеспечить лицензирование при помощи цифровых платформ. Таким же образом сельскохозяйственный сектор, производство продуктов питания и переработка зерна могут оптимизировать при помощи цифровых платформ производственные затраты, обеспечить повышение производительности труда и увеличение рентабельности. Таким образом, это повысит инвестиционную привлекательность сектора. И, наконец, большие усилия были направлены на инновации в экосистемах, которые являются основой и поддерживают цифровую трансформацию всей экономики. Например, IT-налогообложение, а также правила и регуляторные нормы, которые были определены МФЦА и Astana Hub в качестве национального акселератора, – отметила Одиль Рено-Бассо.

Говоря о перспективах, глава ЕБРР выделила ряд направлений, на которых, по ее мнению, необходимо сконцентрироваться. Это создание надежной инфраструктуры связи (распространение и повышение качества Интернета), ускорение цифровой трансформации транспортно-логистической инфраструктуры, а также развитие человеческого капитала – нужны инициативы и целевые программы по развитию современных цифровых навыков, подготовке специалистов.

– Цифровизация предоставляет великолепные возможности для Казахстана, чтобы улучшить свои инфраструктурные возможности, обеспечить устойчивое развитие страны. Мы поддержим Казахстан в этом путешествии, будем предоставлять финансовую и техническую помощь, продолжать диалог по обсуждению возможностей в области цифровой трансформации, – добавила глава ЕБРР.

Выступили на заседании также заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель правления ассоциации «Казахстанский совет иностранных инвесторов» Ерлан Досымбеков.

Багдат Мусин представил Совету иностранных инвесторов отчет о цифровизации в Казахстане по трем основным блокам: что сделано для людей, для бизнеса и для отраслей экономики.

Отдельно он остановился на подготовке кадров и других условий для цифровой трансформации. Министр напомнил, что Казахстан поставил цель до 2025 года подготовить 100 тыс. высококлассных профессионалов в сфере IT, и сейчас каждый год пул таких специалистов пополняется на 25 тыс. человек. Также он рассказал о работе, нацеленной на повышение доступности Интернета. Багдат Мусин обратил внимание, что в нашей стране мобильный Интернет – один из самых дешевых в мире. Ведется работа по обеспечению доступа сельских населенных пунктов к высокоскоростному Интернету. К 2025 году во всех крупных городах планируется внедрить 5G.

– Наши амбиции в том, чтобы превратить Казахстан в региональный цифровой хаб, где будут сосредоточены данные, таланты, инновационные решения для региона в целом, – отметил глава МЦРИАП.

Своим видением перспектив, преимуществ и путей цифровой трансформации, возможностей использования новых технологий в отраслях экономики поделились и сами иностранные инвесторы.

Так, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава отметил, что Казахстан достиг впечатляющего прогресса в цифровизации, у нашей страны один из самых высоких показателей проникновения Интернета в регионе. И основываясь на достигнутом прогрессе, Казахстан может продолжить работу по расширению использования технологий для цифровой трансформации отраслей экономики, скачка в развитии цифровой экономики, что может обеспечить создание рабочих мест, повышение производительности труда, стимулировать рост электронной торговли и коммерции.

– Цифровая трансформация экономики сопряжена как с трудностями, так и с возможностями. Уверен, что в выигрыше окажутся те страны и компании, которые ответственно относятся к такой трансформации. Нет сомнения в том, что Казахстан будет одной из таких стран-победителей, – отметил в свою очередь главный исполнительный директор компании Shell plc Уаэл Сауан.

Генеральный директор подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс подчеркнула, что Казахстан продемонстрировал непоколебимую приверженность внедрению технологических достижений и их использованию на благо своих граждан и экономики. А неустанное стремление нашей страны к использованию инноваций в совокупности со стратегически важным географическим расположением делает ее идеальным хабом для привлечения инвестиций и укрепления роли в регионе.

Также в ходе заседания СИИ выступили президент компании CNPC Хоу Цзицзюнь, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Найджел Хирн, президент по СНГ и Центральной Азии Philip Morris International Марко Мариотти, главный исполнительный директор компании «ЛУКОЙЛ» Вадим Воробьев, управляющий партнер компании Ernst&Young по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Джули Линн Тигланд, главный исполнительный директор Air Liquide Франсуа Жаков, председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, президент и главный исполнительный директор Wabtec Corporation Рафаэль Сантана.