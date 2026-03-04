Как подчеркнул заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, предстоящее голосование станет важным этапом в политическом развитии страны. Ведь новый вариант Конституции направлен на обеспечение долгосрочного развития государства и общества. При этом важнейшие нормы документа касаются укрепления защиты прав и свобод граждан.

Министр также отметил, что документ призван улучшить систему госуправления и способствовать укреплению национального единства. Закреп­ление достоинства личности как незыблемой ценности, по его словам, должно повысить доверие общества к государству и обеспечить устойчивость госструктур.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам цифровизации. Как подчеркнул Жаслан Мадиев, современный мир переживает этап стремительных технологических изменений: государственные сервисы, финансовые операции, сферы образования, здравоохранения и коммуникаций переходят в цифровую среду. Это открывает новые возможности для граждан, но одновременно требует дополнительных гарантий безопасности.

В связи с этим проект новой Конституции предусматривает закрепление на конституционном уровне правовых гарантий защиты персональных данных. По словам министра, такие меры позволят значительно повысить безопасность цифрового пространства и станут важным шагом в укреплении технологического суверенитета страны.

– Предстоящий референдум – очень важное событие. Мы голосуем за процветание и развитие ради светлого будущего, – отметил заместитель Премьер-министра.

Он добавил, что правовое сопровождение цифровой транс­формации – важный шаг вперед, который позволит вывести защиту прав граждан на новый уровень и обеспечить устойчивое развитие государства в условиях глобальных изменений.

– Проект новой Конституции – результат общего труда тысяч наших сограждан. Благодаря слаженной совместной работе мы сумели подготовить уникальный исторический документ. Внесенные в прежнюю Конституцию важные формулы и формулировки уже в скором времени начнут менять жизнь наших сограждан, облик государства и общества, – отметил в свою очередь депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым.