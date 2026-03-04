Цифровое пространство станет безопаснее

9
Самат Бейсембаев
старший корреспондент отдела экономики

В Астане прошла встреча, посвященная разъяснению ключевых положений проекта новой Конституции и вопросам предстоящего республиканского референдума. В обсуждении приняли участие сотрудники Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как подчеркнул заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, предстоящее голосование станет важным этапом в политическом развитии страны. Ведь новый вариант Конституции направлен на обеспечение долгосрочного развития государства и общества. При этом важнейшие нормы документа касаются укрепления защиты прав и свобод граждан.

Министр также отметил, что документ призван улучшить систему госуправления и способствовать укреплению национального единства. Закреп­ление достоинства личности как незыблемой ценности, по его словам, должно повысить доверие общества к государству и обеспечить устойчивость госструктур.

Особое внимание в выступлении было уделено вопросам цифровизации. Как подчеркнул Жаслан Мадиев, современный мир переживает этап стремительных технологических изменений: государственные сервисы, финансовые операции, сферы образования, здравоохранения и коммуникаций переходят в цифровую среду. Это открывает новые возможности для граждан, но одновременно требует дополнительных гарантий безопасности.

В связи с этим проект новой Конституции предусматривает закрепление на конституционном уровне правовых гарантий защиты персональных данных. По словам министра, такие меры позволят значительно повысить безопасность цифрового пространства и станут важным шагом в укреплении технологического суверенитета страны.

– Предстоящий референдум – очень важное событие. Мы голосуем за процветание и развитие ради светлого будущего, – отметил заместитель Премьер-министра.

Он добавил, что правовое сопровождение цифровой транс­формации – важный шаг вперед, который позволит вывести защиту прав граждан на новый уровень и обеспечить устойчивое развитие государства в условиях глобальных изменений.

– Проект новой Конституции – результат общего труда тысяч наших сограждан. Благодаря слаженной совместной работе мы сумели подготовить уникальный исторический документ. Внесенные в прежнюю Конституцию важные формулы и формулировки уже в скором времени начнут менять жизнь наших сограждан, облик государства и общества, – отметил в свою очередь депутат Мажилиса Парламента Айдос Сарым.

#конституция #Конституционная реформа

Популярное

Все
Ближе к зрителю
За любовь!
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
«Как много девушек хороших...»
От теплицы до букета
У побед – женское лицо
В СКО готовятся к паводку
Учит справляться со стрессом
Прививать любовь к слову
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Маршрут без стереотипов
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Без наценок и посредников
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Продукция с всегда высоким спросом
Построят 42 водоема
Политические партии страны поддерживают проект новой Конституции
Первая стая розовых фламинго прилетела в Мангистау
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска

Читайте также

Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за …
Казахстанцы могут заранее ознакомиться с проектом новой Кон…
Закрепление положения о браке в Основном законе повысит ста…
Диалог о будущем

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]