Цифровой кодекс приняли в Казахстане

Цифровизация,Президент
164

Текст Закона публикуется в печати

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Главой государства подписан Цифровой кодекс Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz 

По данным Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития, это ключевой документ, обеспечивающий системный подход к развитию цифровых технологий, внедрению искусственного интеллекта и формированию безопасной и устойчивой цифровой среды.

Принятие Кодекса закрепляет переход страны от точечных цифровых решений к системной цифровой трансформации, основанной на принципах безопасности, ответственности и защиты прав граждан.

Впервые на комплексном уровне Цифровой кодекс закрепляет цифровые права человека. Гражданам гарантируется право на удаление, анонимизацию и ограничение обработки персональных данных. Использование биометрической идентификации допускается исключительно в случаях, предусмотренных законодательством.

Вводится право на пересмотр решений, принятых с применением алгоритмических и автоматизированных систем, с участием уполномоченных специалистов. Это обеспечивает прозрачность и подотчетность цифровых и ИИ-решений, влияющих на права и законные интересы граждан.

Кодекс расширяет правовое регулирование цифрового взаимодействия. Наряду с электронными документами вводятся понятия цифровых документов, цифровых сведений и цифровых подтверждений. В качестве таких подтверждений могут использоваться коды, одноразовые идентификаторы, push-уведомления и биометрические методы.

Отдельно закрепляется правовой статус национальных цифровых объектов, которые являются неотчуждаемыми и подлежат особой защите.

Цифровой кодекс устанавливает правовые рамки применения современных технологических решений, включая смарт-контракты, распределенные системы и цифровой кондоминиум, создавая условия для повышения мобильности граждан и бизнеса.

Впервые в стране внедряется платформа обмена и оборота продуктов цифровых данных, обеспечивающая прозрачные условия доступа, использования и обмена цифровыми данными.

Документ закладывает основы формирования цифровой архитектуры государства, направленной на согласованное развитие, интеграцию и стандартизацию цифровых решений, в том числе решений на базе искусственного интеллекта.

Цифровая трансформация закрепляется как обязательный процесс. Государственные органы, государственные юридические лица и субъекты квазигосударственного сектора будут ежегодно разрабатывать и реализовывать программы цифровой трансформации, результаты которых станут одним из показателей эффективности их деятельности.

Особое внимание уделено вопросам кибербезопасности. Кодекс устанавливает новые стандарты защиты цифровых объектов, данных и инфраструктуры.

Отдельные нормы направлены на обеспечение доступности цифровых технологий и сервисов для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

"Принятие Цифрового кодекса в Год цифровизации и искусственного интеллекта формирует целостную правовую основу для устойчивого и безопасного цифрового развития Казахстана, обеспечивая баланс между внедрением инноваций, использованием ИИ и защитой прав граждан", - говорят в министерстве.

Также подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства».

Президент поставил подпись на Законе «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Тексты законов публикуются в печати.

#президент #Цифровой кодекс

