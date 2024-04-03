Цифровую карту семьи с начала года получили 75 тыс. казахстанцев

О преимуществах своевременного распределения различных государственных льгот и услуг напомнили в Минтруда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С начала года более 162 тыс. граждан получили SMS для проактивного предоставления госуслуг. При этом возможностью получения пособия или выплаты без заявки воспользовалась 75 тыс. казахстанцев.

Цифровая карта семьи формируется на основе данных из всех действующих информсистем госорганов. На сегодня в ней аккумулирована информация о 20 млн граждан Казахстана, или более 6 млн семей.

Главной целью внедрения ЦКС является обеспечение равного доступа казахстанцев к системе государственной поддержки. Также ЦКС является ежедневным «электронным уведомителем» граждан о их правах на получение того или иного вида гарантированной господдержки, в зависимости от их социального статуса.

«В настоящее время ЦКС дает казахстанцам возможность без каких-либо обращений оформить 10 видов пособий и социальных выплат: соцвыплату на случай утраты трудоспособности; соцвыплату на случай потери работы; соцвыплату или пособие по потере кормильца; пособие родителю (опекуну), воспитывающему ребенка с инвалидностью; пособие по инвалидности; пособие многодетным семьям; пособие многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа» и «Күміс алқа»; адресную социальную помощь, а также единовременную выплату на погребение», — говорится в сообщении.

Кроме того, через ЦКС реализованы автоматические уведомления о возможности получения пенсионных выплат, сроке истечения присвоенного, продленного статуса «қандас» и мерах занятости для безработных граждан.

При установлении права на получение мер государственной поддержки, потенциальному получателю направляется SMS-уведомление от единого контакт-центра 1414. Гражданину, получившему SMS, необходимо ответить на него согласием.

Оформление заявления и назначение социального пособия или выплаты будут произведены в автоматическом режиме с последующим зачислением денег на банковский счет получателя.

Чтобы исключить риск мошенничества необходимо отвечать на SMS, поступившие от единого контакт-центра 1414.