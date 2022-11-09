Цифровым паспортом теперь могут пользоваться казахстанцы

Паспорт стал доступен для казахстанцев в приложении eGov Mobile. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, передает Kazpravda.kz.

«Цифровые документы» – один из популярных сервисов в приложении eGov Mobile. Сегодня очень удобно пользоваться цифровым документом у себя в смартфоне при отсутствии оригинала документа.

После введения и положительного опыта использования цифрового удостоверения мы решили перевести в «цифру» еще и паспорта. Он уже сейчас доступен в мобильном приложении eGov Mobile», – поделился приятной новостью Мусин.

Он пояснил, что пока цифровым паспортом можно воспользоваться только на территории Казахстана для идентификации личности по аналогии с удостоверением личности. Такая необходимость может возникнуть в случае, например, потери удостоверения или истечения его срока годности.

Глава Минцифры напомнил, что сегодня в цифровой формат помимо паспорта переведены 18 самых востребованных документов – это удостоверение личности, водительское удостоверение, ПЦР-тесты, свидетельство о рождении и браке и другие.