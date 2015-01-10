Цифру "70" в честь Победы выстроят самолеты в небе Астаны

Общество
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Батырбек Агимбетов
Необычный подарок готовят ветеранам ВОВ военнослужащие Сил Воздушной обороны ВС РК , передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. Летчики предложили интересную идею – выстроить из самолетов в небе цифру "70" как символ юбилейной даты.

"В настоящее время разрабатывается план выступления, которое станет своеобразным подарком всем ветеранам войны, а также показателем боеготовности казахстанских военных летчиков", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается в информации, летчики выполнят другие фигуры высшего пилотажа.

"На одном самолете выполнить данную фигуру несложно, однако в составе группы требуется максимум знаний, умений и опыта, так как нескольким самолетам нужно двигаться слаженно и синхронно. Поэтому, прежде чем приступить к полетам в составе группы, летчики проходят курс теоретической и практической подготовки. Предстоящего события мы все ждем с нетерпением. Надеемся, что наша программа станет особым подарком для ветеранов и ярким запоминающимся для всех зрелищем", – цитирует пресс-служба МО РК летчика фронтовой авиации, подполковника Нурлана Оразова.

"В настоящее время на вооружении Сил Воздушной обороны ВС РК стоят мощные боевые самолеты СУ-25, СУ-27, МИГ-23, МИГ-27, МИГ-29, МИГ-31. А управляют этими мощными боевыми машинами опытные летчики, состав которых ежегодно пополняется выпускниками Военного института Сил Воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бигельдинова", – указывается в пресс-релизе.

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