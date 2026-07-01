ЦИК начинает актуализацию списков избирателей к выборам депутатов Курултая

Выборы

Центральная избирательная комиссия утвердила порядок организации работы со списками избирателей при подготовке к выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа 2026 года, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По состоянию на 1 июля 2026 года в Реестр избирателей включены 12 561 644 гражданина Республики Казахстан, постоянно зарегистрированных по месту жительства. На этой основе местные исполнительные органы сформируют списки избирателей по каждому избирательному участку.

Списки избирателей будут переданы участковым избирательным комиссиям 2 августа, а с 7 августа граждане смогут проверить правильность своих данных и наличие в списках избирателей.

Граждане, которые не позднее 23 июля будут знать, что в день голосования не смогут находиться по месту регистрации, вправе обратиться в местный исполнительный орган по месту пребывания для включения в список избирателей соответствующего участка. Кроме того, с 7 августа избиратели смогут получить открепительное удостоверение для голосования по месту временного пребывания в случаях, предусмотренных Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Для удобства граждан местным исполнительным органам рекомендовано обеспечить работу онлайн-сервисов по проверке включения в списки избирателей и создать call-центры для информирования о местонахождении избирательных участков.

«Достоверность списков избирателей - одно из ключевых условий реализации конституционного права граждан на участие в выборах. Наша задача - обеспечить каждому избирателю возможность своевременно проверить свои данные, при необходимости воспользоваться предусмотренными законом механизмами изменения участка голосования и беспрепятственно реализовать свое избирательное право», - отметил член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Азамат Айманакумов.

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