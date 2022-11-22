ЦИК опубликовал постановление по итогам внеочередных выборов президента РК

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

Согласно постановлению, Токаев Касым-Жомарт Кемелевич считается избранным президентом Казахстана.

 

Фото: Kazpravda.kz

Пресс-служба Центральной избирательной комиссии опубликовала постановление "Об установлении итогов внеочередных выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года", сообщает Kazpravda.kz.

Так, ЦИК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан.

2. Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан.

3. Вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение.

4. Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.

5. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

"20 ноября 2022 года состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. На основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента республики, состоявшихся 20 ноября 2022 года, Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования - 112 969 избирателей", – говорится в документе.

Кандидатами в президенты Республики Казахстан баллотировались 6 человек:

1) Абден Қарақат Жақсылыққызы – 206 206 голосов или 2,60 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

2) Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич – 176 116 голосов или 2,22 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

3) Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – 271 641 голос или 3,42 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

4) Кажыкен Мейрам Зекешұлы – 200 907 голосов или 2,53 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

5) Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 456 392 голоса или 81,31 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

6) Турсынбекова Салтанат Пархатовна – 168 731 голос или 2,12 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» составило 460 484 голоса или 5,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

"В соответствии со статьей 65 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, президент Казахстана, проживающий в городе Астана", - заключили в ЦИК.

Популярное

Все
Почти год прошел после трагических январских событий. Они оставили неизгладимый след в истории Казахстана и жизни людей, которые в те дни были на передовой
Водители обращают внимание на участившиеся остановки автомобилей полицией, иногда без объяснения причин
Представители миссии Тюркской парламентской ассамблеи (ТюркПА) о выборах Президента. Рубрика Политика
Новая ТЭЦ появится в Семее лишь к 2027 году. Пока же в правобережной части областного центра наблюдается дефицит теплоэнергии
Начало нового пути
Век тюркского мира
Блестящая организация, прозрачность, открытость, свобода
Предвзятая оценка
Мнениями о  состоявшихся выборах Президента РК продолжили делиться в  Астане 21 ноября международные наблюдатели
Осознанный выбор на пути к демократии
Свои мнения об уровне и качестве внеочередных президентских выборов озвучили на пресс-конференции в Астане представители миссии Организации тюркских государств
Системная трансформация страны
«Фишка» от многодетной мамы
Куда привела история
Казахстанцев ждут перемены
Важные шаги строительства Справедливого Казахстана
Лаиб приглашает на праздник
Историю делают люди!
Мамуля, где ваша дочка?
Безопасность – важнейшая составляющая
Токаев запустил строительство мультибрендового автомобильного завода в Алматы
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Касым-Жомарт Токаев прилетел в Алматы
Педофил через соцсети выкупал у детей их обнаженные фото
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Беглого иностранного преступника нашли через 17 лет в Казахстане
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Ипотеку без первоначального взноса запускают в Алматинской области
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
В Актобе несовершеннолетний устроил поножовщину в торгово-развлекательном центре
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
В Российском городе Иркутск военный самолет упал на жилой дом
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию

Читайте также

Общество
Опубликованы списки лауреатов Государственной молодежной пр…
Общество
Казахстанская команда поднялась в мировом рейтинге по Count…
Общество
Более 80 мешков золотосодержащей руды изъяли у "черных" ста…
Общество
Строящим студенческие общежития инвесторам предоставят льго…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]