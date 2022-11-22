ЦИК опубликовал постановление по итогам внеочередных выборов президента РК

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Пресс-служба Центральной избирательной комиссии опубликовала постановление "Об установлении итогов внеочередных выборов президента Республики Казахстан, состоявшихся 20 ноября 2022 года", сообщает Kazpravda.kz.

Так, ЦИК ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича избранным президентом Республики Казахстан.

2. Зарегистрировать Токаева Касым-Жомарта Кемелевича в качестве президента Республики Казахстан.

3. Вручить зарегистрированному президенту Республики Казахстан соответствующее удостоверение.

4. Определить 26 ноября 2022 года днем принесения присяги президента Республики Казахстан Токаева Касым-Жомарта Кемелевича, избранного на внеочередных выборах 20 ноября 2022 года.

5. Опубликовать в средствах массовой информации прилагаемое сообщение об итогах внеочередных выборов Президента Республики Казахстан.

"20 ноября 2022 года состоялись внеочередные выборы президента Республики Казахстан. На основании протоколов областных, городов республиканского значения и столицы избирательных комиссий о результатах подсчета голосов на внеочередных выборах президента республики, состоявшихся 20 ноября 2022 года, Центральная избирательная комиссия сообщает, что в списки избирателей по единому общенациональному избирательному округу были включены 11 953 465 граждан, приняли участие в голосовании 8 278 570 человек, из них проголосовали по открепительным удостоверениям 13 282 и вне помещения для голосования - 112 969 избирателей", – говорится в документе.

Кандидатами в президенты Республики Казахстан баллотировались 6 человек:

1) Абден Қарақат Жақсылыққызы – 206 206 голосов или 2,60 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

2) Ауесбаев Нурлан Сатыбалдиевич – 176 116 голосов или 2,22 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

3) Дайрабаев Жигули Молдакалыкович – 271 641 голос или 3,42 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

4) Кажыкен Мейрам Зекешұлы – 200 907 голосов или 2,53 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

5) Токаев Касым-Жомарт Кемелевич – 6 456 392 голоса или 81,31 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

6) Турсынбекова Салтанат Пархатовна – 168 731 голос или 2,12 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Число бюллетеней с отметкой в строке «Против всех» составило 460 484 голоса или 5,80 процента голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

"В соответствии со статьей 65 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан" считается избранным президентом Республики Казахстан Токаев Касым-Жомарт Кемелевич, 1953 года рождения, казах, президент Казахстана, проживающий в городе Астана", - заключили в ЦИК.