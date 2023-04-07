Цистерна с серной кислотой перевернулась на трассе в ВКО

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На трассе Усть-Каменогорск - Алтай столкнулись легковушка и большегруз, который перевозил опасное вещество. Грузовик сильно пострадал. Цистерна с кислотой лопнула. Жертв нет, но пострадал водитель легкового авто, сейчас он в больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.

"67-летний водитель ВАЗ 21214 не справился с управлением и выехал на сторону дороги, предназначенную для встречного движения, произошло столкновение автомобиля с грузовиком. Данное нарушение влечет штраф в размере 20 МРП или лишение прав на управление автомобилем на срок до шести месяцев", - прокомментировали в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области.

На месте аварии специалисты областного Департамента экологии взяли пробы почвы. Им предстоит выяснить, насколько опасная кислота просочилась в грунт.

"Транспортное средство перевозило всего 25 тонн серной кислоты. Из них порядка трехсот литров было разлито на рельеф местности. Необходимо отметить, что от места участка до ближайшего населенного пункта 5 км, иные водные объекты отсутствуют", - сообщил главный экологический инспектор по ВКО Рауан Тураров.

На место разлива вылили около 10 тонн извести. При взаимодействии с ней серная кислота превратится в обычный гипс, и его легко будет убрать, пояснили экологи.