Фото: ЦКР

«Комиссии референдума всех уровней завершили подготовительные работы. Проведены необходимые организационные мероприятия, обеспечено методическое сопровождение деятельности комиссий, сформирован единый подход к применению процедур голосования и соблюдению требований законодательства о референдуме. Это позволяет констатировать, что мы полностью готовы к проведению республиканского референдума и к обеспечению его проведения в строгом соответствии с законом», - подчеркнул председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

Одним из ключевых направлений подготовки стала работа по обучению членов комиссий. В соответствии с календарным планом 13 марта завершился заключительный этап обучения. По оперативным данным, в ходе подготовки проведено более 5800 обучающих семинаров, которыми охвачено свыше 71 тысячи членов комиссий различных уровней. Для дополнительной оценки уровня подготовки организовано дистанционное онлайн-тестирование.

По словам председателя ЦКР, реализованная каскадная система обучения позволила обеспечить единые стандарты подготовки членов комиссий по всей стране.

В рамках подготовки к референдуму обеспечены предусмотренные законодательством условия для наблюдения. Проведена аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций, представители которых вправе присутствовать на участках референдума. На сегодняшний день аккредитовано 256 организаций, из них 11 - Центральной комиссией референдума и 245 - территориальными комиссиями.

Перед завершением заседания было отмечено, что в день голосования Центральная комиссия референдума традиционно будет в прямом эфире информировать средства массовой информации о ходе голосования по стране с периодичностью каждые два часа, при этом время предоставления информации будет объявлено заранее.