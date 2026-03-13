ЦКР: организационная и кадровая подготовка к референдуму завершена

Референдум
183

Комиссии референдума всех уровней завершили подготовку к проведению республиканского референдума, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой ЦКР

Фото: ЦКР

«Комиссии референдума всех уровней завершили подготовительные работы. Проведены необходимые организационные мероприятия, обеспечено методическое сопровождение деятельности комиссий, сформирован единый подход к применению процедур голосования и соблюдению требований законодательства о референдуме. Это позволяет констатировать, что мы полностью готовы к проведению республиканского референдума и к обеспечению его проведения в строгом соответствии с законом», - подчеркнул председатель Центральной комиссии референдума Нурлан Абдиров.

Одним из ключевых направлений подготовки стала работа по обучению членов комиссий. В соответствии с календарным планом 13 марта завершился заключительный этап обучения. По оперативным данным, в ходе подготовки проведено более 5800 обучающих семинаров, которыми охвачено свыше 71 тысячи членов комиссий различных уровней. Для дополнительной оценки уровня подготовки организовано дистанционное онлайн-тестирование.

По словам председателя ЦКР, реализованная каскадная система обучения позволила обеспечить единые стандарты подготовки членов комиссий по всей стране.

В рамках подготовки к референдуму обеспечены предусмотренные законодательством условия для наблюдения. Проведена аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций, представители которых вправе присутствовать на участках референдума. На сегодняшний день аккредитовано 256 организаций, из них 11 - Центральной комиссией референдума и 245 - территориальными комиссиями.

Перед завершением заседания было отмечено, что в день голосования Центральная комиссия референдума традиционно будет в прямом эфире информировать средства массовой информации о ходе голосования по стране с периодичностью каждые два часа, при этом время предоставления информации будет объявлено заранее.

#подготовка #комиссия #конституция #референдум

Популярное

Все
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
ИИ без барьеров: государство открывает доступ к вычислительным мощностям
Реформы во имя будущего
Сила слова и сила подвига
Под крышей дома своего
Основной закон должен отвечать современным реалиям
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Круто можно отдыхать и дома
От автошколы до спецЦОНа, или Как я получил водительские права
Муралы помогли второкласснику стать лучшим
Семь вкусов благополучия. Что готовят на Наурыз?
Как наука обгоняет время
Опора на знания и научную рациональность
Народная Конституция – основа долгосрочного развития страны
Сапиенс: право на лидерство
ГМК – курс на консолидацию
Наследие Букеевской Орды
«Хорошая» девочка
Детерминированный хаос разума
Незыблемая платформа светлого будущего
В аэропорту Шымкента построят центр авиационно-технического обслуживания
Какая погода будет в Казахстане 7-9 марта
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В Астане волонтеры и сотрудники районного акимата дарили женщинам цветы
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
В Алматы открылся уникальный Музей роботов
Реконструкция трассы Караганда – Жезказган начнётся в этом году
Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане
Kazakhstan Tomiris: победа степных амазонок
Дубайское золото подешевело из-за конфликта на Ближнем Востоке - Bloomberg
В СКО готовятся к паводку
Государственные награды от имени Президента вручены в честь 8 Марта
«Как много девушек хороших...»
Климат и углеродные рынки
Ближе к зрителю
Благодаря глубокой переработке
Граждане Казахстана могут принять участие в референдуме за рубежом
Токаев: Принятие новой Конституции – это требование времени, важнейшая и неотложная задача
Цифровое пространство станет безопаснее
«Мама, я тебя люблю!»
На страже неба: женское лицо авиации
Обманутые жители Талгара борются за свои права
В Конаеве начали строить КОС
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Дрова и уголь будут под запретом
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
Подставить вовремя плечо
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Без наценок и посредников
В Карагандинском зоопарке – пополнение

Читайте также

В ЦКР разъяснили правила «дня тишины» и проведения опросов …
Встречи с наблюдателями ШОС и ОТГ
Референдум-2026: информационный штаб независимых наблюдател…
Никита Шаталов: 15 марта придите на избирательные участки и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]