На 92-х участках, согласно принятым решениям территориальных комиссий, голосование началось в 6.00 часов утра, сообщает Kazpravda.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 7.00 часов 15 марта 2026 года в регионах все 10 388 участков приступили к голосованию.

В списки включено 12 461 796 граждан. В общей сложности участковыми комиссиями по письменным заявлениям граждан выдано 17 514 открепительных удостоверений на право голосования.

В Республике всего 10 388 участков для голосования. В том числе при представительствах Республики Казахстан в иностранных государствах 71 участка в 54 странах.