​ЦОН для автомобилистов

Здесь можно снять или поставить на учет автомобиль, пройти медосмотр, сдать теоретический экзамен и показать владение практическими навыками езды для получения прав категорий А, А1, В, В1, С, С1, D, D1. Для этого ЦОН располагает тремя легковыми автомобилями, грузовиком, двумя автобусами и двумя мотоциклами. Процесс сдачи экзаменов автоматизирован, что позволяет сделать его максимально прозрачным и полностью исключить человеческий фактор.

В Южном Казахстане сегодня около 500 тыс. автомобилей. С начала года армию автолюбителей пополнили еще порядка 52 тыс. человек, получивших водительские права.