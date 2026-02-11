В рамках новой концепции «Цифровой офис населения» специалисты помогают пользователям освоить портал eGov.kz и мобильные приложения

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В столице стартовало бесплатное обучение цифровой грамотности прямо в отделении ЦОН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на госкорпорацию «Правительство для граждан»

Теперь в отделении можно не только оформить документы, но и научится получать госуслуги онлайн самостоятельно и без лишних визитов.

Специалисты на практике показывают, как пользоваться порталом eGov.kz, мобильными приложениями «ЦОН» и eGov Mobile, а также Единой платформой интернет-ресурсов госорганов. Темы занятий формируются на основе частых вопросов граждан.

Занятия проходят в рамках пилотного проекта и помогают гражданам уверенно пользоваться цифровыми сервисами в повседневной жизни. Обучение поддерживает внедрение новой концепции.