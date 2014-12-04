Турар РЫСКУЛОВ. Навечно в памяти народа

Нурсултан Назарбаев,

из речи на вечере «Памяти истории», 1994 г.

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Почтив память и увековечив имя Турара Рыскулова в наших мыслях, мы воздадим должное за его великие труды во благо казахского народа. Ясно как день величие личности Рыскулова, спасшего свой народ от вымирания во времена великого голода... Имя Турара Рыскулова будет вечно жить в памяти казахского народа за его величайшие заслуги и труды!В ряду талантливых сынов казахского народа особняком стоит фигура Турара Рыскулова – государственного деятеля, историка, экономиста, публициста. Это историческая личность, один из первых основателей будущей политической и экономической независимости среднеазиатских республик и Казахстана. Вначале Турар Рыскулов стал председателем Центрального исполнительного комитета Туркестанской Республики, затем возглавил Совет Народных Комиссаров Туркестана. Он претворил в жизнь широкомасштабные мероприятия по восстановлению и развитию народного хозяйства, производства, просвещения, борьбе с безграмотностью, выравниванию политико-экономических прав народов.Государственная деятельность Т. Рыс­кулова на посту председателя Мусульманского бюро Коммунистической партии Туркестана, его роль в создании экономического союза среднеазиатских республик, таможенного союза с Иранской республикой, работа по линии Коминтерна в Монголии, деятельное участие в разработке первой Конституции Монголии, а также в качестве заместителя И. Сталина (являлся заместителем Председателя Совнаркома РСФСР) на протяжении11 лет значительна и бесценна. В большинстве случаев Т. Рыскулов принимал непосредственное участие в решении хозяйственных и экономических проблем страны, особенно при строительстве первой и второй пятилеток. Велика заслуга нашего знаменитого земляка в строительстве Турксиба, именно он возглавлял Комитет по строительству.Давайте рассмотрим основные этапы его деятельности и направления обширных трудов, которые Турар Рыскулов успел осуществить за свою короткую жизнь.Говоря о личности Турара Рыскулова, необходимо отметить, что он родился в семье крестьянина-шаруа, с детства испытывал нужду, рано лишился матери и в подростковом возрасте остался без отца, сосланного на каторгу в Сибирь за убийство ненавистного ему волостного правителя. Это нам известно из художественного фильма «Қараш-Қараш», снятого по мотивам произведения великого писателя Мухтара Ауэзова. Большую роль в его жизни сыграл дядя, который увез его из родных мест и дал ему возможность получить образование, подарил ему «путевку» в большую жизнь.Маленького Турара всегда отличало стремление к образованию. Еще до революции он поступает в Ташкентский педагогический институт. Несмотря на все препятствия, возводимые местными колониальными властями, по решению Министерства просвещения Петербурга ему позволили продолжить обучение. Надо отметить, что у него с ранних лет зародилось обостренное чувство справедливости, ненависть к унижению чести и достоинства человека.«В течение полувека в туземных массах, безмерно жестоко угнетаемых царской властью, – пишет Т. Рыскулов, – постепенно нарастало возмущение, гнев и ненависть к этой самой власти». Т. Рыскулов активно участвует в восстании 1916 года. Именно тогда он освоил свои первые «уроки жизни» (о чем позднее напишет в своей книге «Восстание туземцев Средней Азии в 1916 г.»), закалился и созрел как борец за справедливость. В это время Т. Рыскулов показывает себя как руководитель масс, который не побоится, если надо, выйти со всеми и на улицу, и на политическую демонстрацию, а если возникнет необходимость, встанет и на баррикады. Ко времени Февральской, Октябрьской революций он уже сформировался как опытный революционер. В 1917 году он создает Революционный союз киргизской (казахской) молодежи.В 1917–1920 годах (годы формирования Т. Рыскулова как активного сторонника советской власти) он становится членом РСДРП (сентябрь 1917 г.), интенсивно работает в гуще казахских масс, руководит работой Советов, проводит Первый уездный съезд казахских депутатов, на IV Чрезвычайном съезде Советов Туркестанской Республики избирается в состав ЦИК. В 1918 году, в октябре, он был назначен комиссаром здравоохранения Туркестанской Республики, в ноябре – председателем Чрезвычайной комиссии по борьбе с голодом в Туркестанской Республике. В марте 1919 года Т. Рыскулов избирается председателем и членом Мусульманского бюро Коммунистической партии Туркестана. В свои 25 лет он был незаурядной личностью – целеустремленный человек с высокой работоспособностью и самоотдачей, дальновидный стратег, вольнодумец, бесстрашный борец за правду и справедливость.На всех своих постах-назначениях Т. Рыскулов работал самоотверженно, не жалея ни сил, ни времени. Тому свидетельством документальные хроники, согласно которым председатель Комиссии по борьбе с голодом Т. Рыскулов «…выбрал правильную точку зрения и… первоочередной задачей поставил спасение голодающих детей путем организации детских приютов и колоний для сирот и беспризорников».Таким образом, активная работа на различных участках советского строительства сформировала Т. Рыскулова как руководителя, государственного деятеля не только для Туркестанской Республики, но и для зародившегося единого федеративного государства.Государственная деятельность Т. Рыс­кулова (1920–1937 гг.) – одна из малоисследованных, интересных страниц его жизни. На этом посту он быстро и эффективно реализует меры по экономическому возрождению края на основе новой экономической политики, перестройки культуры и быта с учетом традиций и обычаев. Возглавляя правительство Туркестана, он сумел добиться многого: велась культурно-просветительская работа среди местного населения, дехканству выделялась помощь зерном (12,5 млн. пудов), скотом (20 тыс. голов), проводились земельно-водные и налоговые реформы. В результате уровень жизни и экономическое положение бедняцко-середняцкой части, составляющей основной контингент кишлаков, стали значительно улучшаться.В связи с переходом к НЭПу нацио­нальный вопрос был включен в повестку дня на XII съезде РКП(б). Выступление Т. Рыскулова на съезде по национальному вопросу поражает глубиной знания проблемы и своей правильной постановкой.В условиях НЭПа, по мнению Т. Рыскулова, национальный вопрос приобрел острый характер в связи с развитием торгово-ростовщического капитала в отсталых национальных окраинах, что, в свою очередь, породило возможную реставрацию феодальных отношений.Т. Рыскулов обращает внимание на то, что во многих республиках бывших окраин не хватает промышленного пролетариата, а основная масса состоит из отсталого крестьянства. Поэтому он выступает за сосредоточение средств производства на месте дислокации источников сырья. «Мы в своей теоретической постановке говорим, – отмечал он, – что царизм отличается от советской власти тем, что при царизме царский капитал, в частности центральная текстильная промышленность, превращал окраины в главный источник сырья и не давал местной туземной промышленности возможности развиваться, а наоборот, всячески, во всех отношениях, поддерживал их отставание».В связи с этим Т. Рыскулов ставит вопрос об экономическом районировании, ибо именно оно как раз преследует цель создания и прикрепления к промышленным центрам соответствующих сельских местностей и вообще сельского хозяйства. При ocyществлении этой меры, во-первых, создается пролетарская база, во-вторых, облегчается выработка самого сырья, добываемого на окраинах, в-третьих, укрепляется связь города с деревней. Все это он убедительно обосновывает анализом социально-экономического развития Туркестана.Т. Рыскулов, проводя экономическую оценку положения крестьян в Туркестане, делает вывод, что условия ведения хозяйства сельскими жителями края требуют наделения их землей и доступа к поливной воде. В Средней Азии было развито поливное земледелие. При непосредственном участии Т. Рыскулова был создан Среднеазиатский сельскохозяйственный банк. Туркестанская АССР, Бухарская и Хорезмская народные советские республики участвовали в нем на паритетных началах. Правление банка находилось в Ташкенте, его отделения – в Бухаре и Хиве. Главная задача банка – организация кредитной кооперации и помощь дехканству в развитии сельскохозяйственного производства. Cсуда выдавалась в основном на восстановление хлопководческих и скотоводческих хозяйств. Все эти проблемы присущи и нашему времени.Одной из главных проблем, которой Т. Рыскулов уделял особое внимание, были финансы. Он говорил, что без разрешения финансового вопроса невозможно выполнение других социально-экономических задач. Нельзя ждать денежных средств из Центра, Туркестан должен сам обеспечивать себя налоговыми поступлениями. Призывал бороться с дефицитом бюджета, подчеркивая, что «...доходы не покрывают даже одной трети средств (расходов). Значит, необходимо сократить расходы или половину государственного аппарата. Отсутствие учета и надзора за нашими доходами требует принятия мер, то есть целесообразно взять на учет все ценности республики, которые находятся в ведении Центра. Назрела необходимость передачи их части Туркестану. Внутренний заем тоже важный вопрос».В 1923 году Т. Рыскулов вместе с Я. Э. Рудзутаком создал в Туркестанской Республике таможенный союз с Иранской Республикой. В 1923 году были созданы экономические союзы между Туркестанской, Бухарской, Хорезмской республиками.С 1924 года начинается новый этап в жизни и деятельности Т. Рыскулова, теперь он выходит на международный уровень, в качестве представителя Коминтерна он был направлен на работу в Монголию. Во время пребывания там, наряду с политическими вопросами (он принимает участие в разработке первой Конституции МНР), занимается и экономическими проблемами страны. Интересен тот факт, что в 1925 году при активном участии Т. Рыскулова (в составе делегации Монголии он участвовал в данном мероприятии под фамилией Қазақбай) начали налаживаться дипломатические отношения Монголии с Китаем. Об этом мне поведали монгольские коллеги еще в 1993 году, при посещении страны во главе депутатской делегации Верховного Совета Казахстана.После возвращения из Монголии Т. Рыскулов активно включается в дискуссию о социально-экономических процессах в ауле.В 1926 году Т. Рыскулов был назначен заместителем Председателя Сов­наркома РСФСР и оказался единственным представителем восточных народов в правительстве. Становится руководителем Комитета содействия строительству Турксиба (1927–1930 гг.), начальником Главного управления коммунального хозяйства (1930–1931 гг.), главой Комитета промысловой кооперации и кустарной промышленности (1932–1934 гг.).В 1930–1934 годах возглавляет Экспортное совещание Российской Федерации. Как наиболее компетентного человека Т. Рыскулова утверждают председателем Постоянного хлопкового совещания при Совнаркоме СССР (1926–1930 гг.).1927–1930 годы – время напряженной работы Т. Рыскулова по координации деятельности различных ведомств, правительств и общественности республик Средней Азии по строительству Туркестано-Сибирской железной дороги. Комитет содействия, возглавляемый Т. Рыскуловым, практически стал настоящим штабом этой гигантской стройки.Комитет содействия ясно представлял себе, что одним из главных результатов строительства Турксиба должно быть создание на местах большого отряда рабочего класса Казахстана, в особенности кадров рабочих-строителей и железнодорожников-эксплуатационщиков. Было введено процентное ограничение ввоза рабочей силы из других районов. Принят курс на максимальное использование местной рабочей силы, при этом разрешен ввоз только той части квалифицированной рабочей силы, которую нельзя завербовать на месте.Таким образом, роль Турксиба в создании кадров рабочего класса Казахстана, в особенности национальных кадров железнодорожников, была огромна. Если за1927–1934 года общее число железнодорожников выросло в 3,5 раза, то казахов среди них – в 14,6 раза.После успешного завершения этой грандиозной стройки первой пятилетки ВЦИК и СНК РСФСР оценили большую значимость строительства Турксиба под руководством заместителя Председателя Совета народных комиссаров РСФСР Т. Рыскулова и отметили его титанические усилия, потраченные на строительство.Будучи заместителем Председателя Совнаркома РСФСР, Т. Рыскулов занимался многими вопросами – возглавлял специальную правительственную комиссию по организации и руководству работой, связанной с переводом промышленных предприятий на непрерывное производство с целью повышения производительности труда. На протяжении всей своей руководящей деятельности Т. Рыскулов оказывал активное содействие интеграционному процессу экономик Казахстана и России. Он участвовал в 296 заседаниях Совнаркома РСФСР, 34 раза председательствовал на заседаниях правительства Российской Федерации, подписал 2 070 постановлений Совнаркома РСФСР. Если вдуматься, невольно поражаешься – это какая сила воли, какой недюжинный талант нужен человеку, чтобы все это осилить? Ведь в этих заседаниях участвовали и дискутировали виднейшие российские ученые, генералы и производственники. Перед ними вести собрания и аргументированно доказывать суть решения различных проблем, и с этим он вполне справлялся. Для этого нужно быть действительно неординарной личностью. Он же активно готовил и проверял эти постановления. Так, в 1926 году по его инициативе вышло постановление СНК РСФСР о создании природного заповедника Аксу-Жабаглы в Южном Казахстане, в 1931-м – о создании Наурызымского заповедника в Костанайской области и в 1935-м – о реорганизации Ильменского заповедника на Урале. Если учитывать, что все вопросы, которые поднимались в республике, утверждались в Москве, то несомненно приходишь к мысли, что Т. Рыскулов оказывал большое содействие развитию образования и науки. Так, при его поддержке в 1929 годубыли открыты Казахский педагогический институт (ныне КазНПУим. Абая), ветеринарный институт, пединституты в Ташкенте, Бишкеке и Туркестанский университет (Ташкент, САГУ). Т. Рыскулов принимал также участие в открытии Коммунистического университета трудящихся Востока (КУТВ) в Москве. Он курировал институты востоковедения и учебные заведения Москвы и Ленинграда, выступал в МГУ и других университетах. Сам ездил по всем стройкам первой и второй пятилеток, бывал в длительных командировках.В 1932–1934 годах Рыскулов возглавлял Комитет кустарной промышленности и промысловой кооперации при ЭКОСО РСФСР. Комитет на местах создавал своеобразные мини-фабрики, заводы, которые выпускали широкий ассортимент как промышленных, так и продовольственных товаров для трудящегося и его семьи. Можно сказать, что эти мини-фабрики, заводы являлись своеобразными малыми предприятиями, то есть, говоря современным языком, представляли малый и средний бизнес.В 1930–1934 годах Т. Рыскулов возглавлял Экспортное совещание Российской Федерации. По предложению Т. Рыскулова в 1933 году была проведена специализация предприятий, работавших на экспорт (в сегодняшнем понимании речь шла о конкурентоспособности). Особое внимание он уделял заготовкам пушнины, льна и лесоматериалов для поставки их за рубеж, следил за качеством продукции. «Одно количественное выполнение плана еще недостаточно, иной раз качество решает все, а погоня за одним количественным показателем не дает в результате нужного валютного эффекта. Таков опыт финнов сегодня», – писал он.Будучи очень занятым человеком на посту заместителя Председателя Совнаркома РСФСР, он много думал о родном Казахстане, из писем от родных он знал о чаяниях своего народа, о том, как он выживал в трудные времена великого голода, и об откочевках казахов.Глубоко переживая страшные, трагические результаты сплошной коллективизации для коренного населения Казахстана, проводимой под руководством Голощекина, Т. Рыскулов пытался убедить И. Сталина и его окружение в необходимости смены курса, но безрезультатно. На приеме у И. Сталина он ставит на рассмотрение ЦК ВКП(б) ряд задач по предотвращению голода, откочевке казахов и предлагает меры по их выполнению. Об этом свидетельствуют три письма Сталину, главной идеей которых является сохранение генетического фонда казахской нации. В итоге шаг за шагом ему постепенно удалось привлечь внимание Сталина к данной проблеме.Он еще в 1926 году писал: «Кто установил и на каком основании, что казахский народ целиком должен перей­ти и перейдет в оседлое земледельческое положение? Тенденция развития в эту сторону будет, но завершится в далеком будущем, а пока, естественно, условия и возможности развития говорят несколько об иных соотношениях».Девятого марта 1933 года он снова пишет И. Сталину докладную записку, добивается его приема по этому вопросу. Вот некоторые выдержки из этой докладной, касающиеся данных о размерах откочевок казахов и их положении.Он добивается рассмотрения этого вопроса и выдвигает ЦК ВКП(б) ряд предложений для предотвращения голода, откочевок казахов, в частности: «1) трудоустроить казахов по линии промпредприятий и в сельском хозяйстве; 2) выделить голодающим, обязав Комзаготскот, 400 тыс. пудов хлеба; 3) пересмотреть план оседания казахов, так как 30 млн. рублей трудоучастия для населения непосильно, в связи с убылью трудоспособных и рабочего скота; 4) обязать Казкрайком в месячный срок представить в ЦК разработанный план мероприятий по дальнейшему устройству откочевников-казахов, а также план развития животноводства в Казахстане (ввиду продолжающейся убыли скота в крае и бесхозного состояния животноводства); 5) предложить ЦУНХУ СССР произвести в текущем году перепись населения и состояния хозяйств основных казахских районов, а также… произвести учет посевных площадей по окончании весеннего сева в тех же районах».Т. Рыскулов посылает письма, телеграммы не только Казкрайкому ВКП(б), Казсовнаркому, но и правительственным органам Киргизской и Башкирской АССР о прекращении откочевок казахов, об оставлении их на рабочих местах.Последнее ответственное задание, которое выполнял на посту заместителя Председателя СНК Т. Рыскулов, – он был введен 18 января 1937 года в редакционную комиссию для выработки окончательного текста Конституции РСФСР. В состав комиссии были избраны М. Калинин, С. Орджоникидзе, председатель СНК РСФСР Д. Сулимов, Т. Рыскулов и другие. Т. Рыскулов, к сожалению, не смог внести в Конституцию свои реформаторские идеи, так как он стал жертвой власти личного режима, созданного Сталиным.Т. Рыскулова мы больше знаем как выдающегося государственного, политического деятеля. Еще одна грань этой неординарной личности – его экономическое наследие, практическая деятельность по развитию народного хозяйства.При непосредственном участии Т. Рыскулова закладывались основы промышленности и транспорта государств Средней Азии и Казахстана, получило развитие хлопководство.Необходимо отметить, что, находясь на посту зампреда СНК РСФСР в течение 11 лет, он занимался вопросами хозяйственного строительства на всей обширной территории советского государства, и это доказывает высокую экономическую эрудицию Т. Рыскулова. Тому свидетельством выступают все распоряжения и постановления СНК, подписанные Т. Рыскуловым. Во время строительства Турксиба «он выступал на страницах центральной и местной печати как ученый-экономист, глубоко анализировавший вопросы роста грузооборота по Турксибу между Средней Азией, Сибирью, Казахстаном и Киргизией, влияние этого грузооборота на социально-экономическое развитие указанных районов и республик, рассматривал, в частности, Среднюю Азию как экономический район с ярко выраженным хлопковым направлением в хозяйстве, а Сибирь – район, способный поставлять большие запасы хлеба и фуража, леса и природных ископаемых. При этом выделял Казахстан и Киргизию в качестве районов со смешанным типом сельскохозяйственного производства (земледелия и скотоводства). Интересны наблюдения Т. Рыскулова о развитии сибирской промышленности, в особенности металлургической и химической. Все это он освещал в своей книге «Турксиб», опубликованной в 1930 году, в многочисленных статьях, в предисловиях к книгам – Н. Грига «На Турксибе», З. Островского «Великая магистраль (о делах и людях Турксиба)».Особое место в деятельности Т. Рыскулова занимает практическое решение проблем региональной экономики. В целом им было опубликовано более 250 трудов, в числе которых – «Джетысуйские вопросы», «Казахстан», «Киргизстан».В этих трудах он одним из первых дает цельную характеристику экономической истории и экономической географии Казахстана и Киргизии.Монографическая работа Т. Рыскулова «Казахстан» является фундаментальным трудом. В этой работе показано состояние республики в 20-е годы ХХ века, развитие скотоводства, промышленности, торговли, транспорта, финансовое состояние, его подчиненность федеративному плану.Общее количество населения Казахстана составляло около 6 553 600 человек, из которых на долю сельского населения приходилось около 92%, а на долю городского населения – 8%, часть которого также занималась сельским хозяйством.Т. Рыскулов с большой тщательностью исследовал экономику Казахстана 20–30 годов XX века. Многие вопросы, рассмотренные в монографии «Казахстан», созвучны с нашим временем.В работе «Киргизстан», крупном, обширном труде, опирающемся на архивные документы, опубликованные источники и статистические материалы, также показаны колонизаторская политика царской России, роль Октября, образование Киргизской АССР, хозяйственное положение того времени.Эти работы Т. Рыскулова свидетельствуют о его скрупулезном, титаническом труде при исследовании экономических проблем.Многие исследователи творческого наследия Т. Рыскулова поражаются его высокой трудоспособности, гражданской смелости. Ведь он, возглавляя Туркестанский ЦИК, был автором идеи о переименовании Туркестанской Республики и Туркестанской компартии в Тюркскую республику, Тюркскую компартию. Его главная идея – это создание Конфедерации тюркских народов, которая должна была объединить все республики Центрально-Азиатского региона. По его предложению было принято решение на краевой конференции КП Туркестана с одобрения важнейших деятелей РСФСР В. Куйбышева, Я. Рудзутака, Ф. Голощекина и др. Т. Рыскулов как незаурядная личность смог убедить вышеназванных известных политиков России и заставить их понять важность данного шага.Позднее В. Ленин, предвидя весьма серьезные политические перемены, отклонил это решение, оценив его как возрождение пантюркистских идей. Но мировоззренческая позиция Т. Рыскулова была свободна от панисламизма и пантюркизма.Чувствуя в нем сильного руководителя и политика, преданного идее, Ленин решил приблизить Т. Рыскулова к себе и использовать его огромный потенциал в Москве в качестве зама И. Сталина. Проработав в течение 11 лет на посту зампредседателя Совнаркома РСФСР, Т. Рыскулов внес огромный вклад в развитие Казахстана, Средней Азии и России в целом.В окружении Т. Рыскулова было много людей, представителей первого поколения интеллигенции, которым он оказывал моральную поддержку и содействие. Это С. Асфендияров,А. Диваев, М. О. Ауэзов, М. Багысбаев, К. Сарымолдаев, Ю. Абдрахманов, Т. Жанузаков, Д. А. Кунаев, К. И. Сатпаев, М. Мырзагалиев, С. Мендешев, Х. Досмухамедов, Ж. Досмухамедов, К. Жаленов, М. Есболов, М. Тынышбаев, К. Тыныстанов, М. Жумабаев, А. Досжанова, Н. Нурмаков, М. Жылысбаев и др.Известные государственные деятели того времени давали достойную оценку Т. Рыскулову.В. Куйбышев в письме секретарю ЦК РКП(б) Е. Стасовой от 9 августа1920 года, информируя об участии и роли Т. Рыскулова в советском строительстве в Туркестанской республике, дает ему следующую характеристику: «Рыскулов – незаурядная фигура и может обратиться в Москве в недюжинного коммуниста. Поэтому полагаем необходимой его поездку в Москву в распоряжение ЦК».«Активность, независимость суждений, – пишет известный российский ученый В. М. Устинов, – умение моментально оценить ситуацию, спрогнозировать возможное развитие событий привлекают к Т. Рыскулову симпатии леводемократических элементов, особенно казахской молодежи».В характеристике (от 20 ноября 1922 года), данной секретарем ЦК Компартии Туркестана М. С. Эпштейном на председателя Совнаркома Туркестанской Республики Т. Рыскулова, сказано, что он является одним из наиболее выдающихся партийных работников, с именем которого связана целая полоса в истории развития советской власти и Коммунистической партии в Туркестане.Характеризуя Т. Рыскулова, М. Фрунзе считал его крупнейшим представителем мусульманских коммунистов, который помимо ума обладает большой энергией и недюжинным характером.Исследователь его политической биографии В. Устинов подчеркивает: «Рыскулов был настоящим революционером высокой квалификации. Это не хлипкий, не резонирующий интеллигент, а человек действия, у которого полная гармония слова и дела. Он и теоретик-ученый, и практик-прагматик – у него все данные, чтобы быть политическим руководителем, руководить движением народных масс».Несмотря на интернационализм и на в большинстве своем российское, точнее, русское, окружение, в котором он работал многие годы, Рыскулов был настоящим казахом, патриотом.В окружении близких людей и родных Рыскулов заражал всех своими планами, идеями, мыслями. Его личность покоряла своей волей, целеустремленностью. Он обладал каким-то неведомым гипнотическим воздействием на людей, подчиняя их своему уму и своей энергии. Рыскулов представлял собой редкостное явление человека жизненной воли, соединяющего фантастическую веру в революцию, в социализм с неменьшей верой в себя, в свою внутреннюю силу и убежденность.Т. Рыскулов на посту заместителя И. Сталина, несмотря на колоссальную физическую загруженность и активное участие в социально-политической жизни РСФСР, успел опубликовать свыше 250 книг, монографий, статей. Это насколько надо быть гениальным, почти сверхчеловеком, чтобы успевать все? Количество его научных трудов, написанных в то время, сравнимо с тем количеством, которое написал сам В. Ленин. Феноменально, но факт.Академик М. Козыбаев в своем исследовании жизнедеятельности Т. Рыскулова написал следующее: «В 20-е годы одной из проблем, волновавших известных наших соотечественников, являлась политика игнорирования Центром территориальных особенностей и национальных интересов Казахстана.Такие видные деятели, как Т. Рыскулов и С. Садуакасов, мужественно, не думая о своей дальнейшей участи, изо всех сил пытались противостоять этой политике Центра и поплатились своими жизнями».«В любом случае, – пишет академик, – звезда Т. Рыскулова на небосклоне мировой истории ярка и величественна. Нет сомнений, что он в одном ряду с такими политическими деятелями, как Сун-Ят-Сен (Китай), Дж. Неру (Индия), Мустафа Кемал-паша (Ататюрк). Рыскулов является не только вождем Советского Востока, но и одним из вождей мирового национального движения».Жизнь Т. Рыскулова была полна лишений и трудностей, вместе с тем он прожил яркую, интересную жизнь, не покладая рук работая ради будущего своего народа. Были взлеты и падения, но ничто не могло сдвинуть его с выбранного им пути и изменить его жизненную позицию – служение своему народу без остатка.Создание панорамного портрета Т. Рыскулова и раскрытие его личности как государственного и общественного деятеля международного уровня будет нелегко. Потому что его труды, написанные им за многие годы лишений и трудностей, сложны и очень объемны. Для их изучения, честно говоря, было бы целесообразно открыть в Казахстане целый научно-исследовательский институт «Турартану» (познание Турара), только после тщательного исследования учеными его трудов можно было бы уже точно определить, кем был Т. Рыскулов, насколько глубоко и полезно его наследие, особенно для народов Средней Азии и Казахстана.Оразалы САБДЕН, президент Союза ученых Казахстана, лауреат Государственной премии РК, доктор экономических наук, академик НИА РК