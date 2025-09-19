Турция начинает разработку собственного ядерного реактора

В мире
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир объявил о запуске «Конкурса на разработку турецких ядерных реакторов», что ознаменовало новый шаг в развитии амбиций страны в области ядерной энергетики, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на MK-Турция

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Инициатива направлена на разработку высокотехнологичных реакторов с использованием внутренних производственных мощностей турецкой промышленности при участии институтов и университетов, Агентства исследований в области энергии, ядерной энергии, ионизирующего излучения и минеральных источников (TENMAK) и Научного и технологического исследовательского совета Турции (TUBITAK) с целью укрепления энергетической безопасности и снижения зависимости от иностранных источников.

Министр написал в социальных сетях, что Национальная технологическая инициатива направлена на удовлетворение высоких энергетических потребностей в таких областях, как искусственный интеллект, оборона, химия и сталь, с помощью отечественных, безуглеродных и бесперебойных решений.

«Благодаря объявленному нами конкурсу "Разработка отечественных ядерных реакторов" мы стремимся создать высокотехнологичные реакторы, которые укрепят нашу энергетическую безопасность, снизят зависимость от иностранных источников и внесут вклад в достижение нашей цели по нулевому уровню выбросов, используя внутренние производственные возможности турецкой промышленности, а также вклад TENMAK, ТUBITAK и наших университетов», — сказал Каджир.

Чиновник подчеркнул, что Турция прокладывает свой собственный путь в области ядерных энергетических технологий, укрепляя свою независимость и мощь.

 

#Турция #ядерный реактор

