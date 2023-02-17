Турецкие фанаты поблагодарили спасателей Казахстана перед матчем Лиги Конференций

Фанаты турецкого футбольного клуба «Трабзонспор» устроили перфоманс перед домашним матчем против швейцарского «Базеля» в плей-офф Лиги Конференций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

На баннере нарисован спасатель с ребенком на руках, помогающий вызволять людей из-под завалов после землетрясения в Турции.

На каске спасателя – флаги разных стран, помогающих туркам справляться с последствиями страшной трагедии. Есть среди них и флаг Казахстана.

Напомним, 100 казахстанских спасателей ведут в эти дни поисково-спасательные работы в Турции.

7 февраля Казахстан направил первый эшелон своих спасателей в Турцию для помощи в ликвидации последствий землетрясений. 8 февраля сюда отправился второй эшелон казахстанских спасателей.

По последним данным, число погибших от землетрясения в стране превысило 38 тысяч человек.