Туристам придется бронировать посещение фонтана Треви на конкретное время

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Мэр Рима Роберто Гуалтьери впервые официально заявил о намерении ввести ограничения на посещение одной из самых популярных достопримечательностей Италии, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

В обозримом будущем посмотреть вблизи на шедевр барокко сможет лишь ограниченное количество людей, предварительно забронировавших место на конкретное время. В перспективе не исключается введение входного билета. Администрация города объясняет свое решение постоянно растущим потоком туристов.

В настоящий момент к Треви невозможно подступиться, вне зависимости от сезона. Столичные власти всерьез взялись за самый «богатый» фонтан города, который ежегодно зарабатывает порядка 1,5 миллиона евро за счет брошенных суеверными туристами монет. В течение трех месяцев будет производиться чистка фонтана, на которую потратят почти 330 тысяч евро. Во время работ Треви окружат прозрачными панелями, расположенными в форме подковы, а бросить монетку можно будет в корзину с пешеходной дорожки.

По словам мэра, таким образом власти смогут рассчитать допустимое количество посетителей в фиксированный временной интервал. В дальнейшем, скорее всего, с туристов будут брать «символический» взнос в размере одного или двух евро, от которого освободят резидентов итальянской столицы.

Римский фонтан Треви за 2023 год собрал монет от туристов на 1,6 миллиона евро. Полтора миллиона евро монетами со всего мира весят 33 тонны, а годовой «доход» фонтана Треви в пересчете превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год зарабатывает чуть более миллиона евро.

Фонтан Треви был построен в стиле барокко в 1732-1762 годах архитектором Николо Сальви. Он примыкает к фасаду Палаццо Поли.