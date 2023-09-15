Туризм: чем порадуем?

По мнению главы объединения «Туристская ассоциация Восточного Казахстана» Аскара Уразбаева, в Послании Президента Касым-Жомарта Токаева справедливо сказано об отставании Казахстана в туристической сфере и допущенных ошибках. В странах, считающихся привлекательными для путешествий, сектор гостеприимства занимает не меньше 10% во внутреннем валовом продукте. К такому показателю приблизилась, например, Грузия – бывшая советская республика. У нашей страны пока 129-я позиция в мировом рейтинге с долей 6,2% в ВВП. Можно ли это считать успехом?

Объективным показателем, по словам главы ассоциации, может служить присутствие в стране мировых брендов. Например, работа кафе всемирно известной сети закусочных – это несомненный признак благополучия. Вместе с тем такая сеть может появиться только при полной уверенности, что компания будет обеспечена всеми продуктами в соответствии со стандартами бренда. То же самое касается известных отелей. В качестве примера можно привести курорт­ную зону на озере Алаколь. В ее развитие вложены гигантские средства, миллиарды тенге. Но пришел ли туда хоть один мировой бренд кафе или отелей?

– Алматы и Астана не в счет, там по определению много дип­ломатов, иностранцев, – отметил эксперт. – Надо смотреть курорт­ные зоны. Пока инвесторы туда не спешат.

Другой косвенный показатель – направления, которые выбирает население самой страны. В Германии, Франции, Италии местные жители любят отдыхать на своих курортах, в основном делают выбор в пользу своей страны. Им здесь нравится, им здесь комфорт­но. Можно это же сказать по отношению к Казахстану? Не надо специальных исследований, чтобы понять: казахстанцы отдают предпочтение отдыху в Турции, Египте, ОАЭ, Китае, Таиланде… Доходит до анекдота: экс-депутат Мажилиса, пять лет теоретически улучшавший законодательный климат республики, пишет в соцсетях: «Провел отпуск с внуками. Все спрашивают: почему в Турции? Наверное, потому что там соз­даны все условия для детей». Спрашивается, что мешало законодателю помочь появлению таких условий для своих внуков у себя дома?

Как констатировал эксперт, на казахстанские курорты, в казахстанские дома отдыха сегодня едут только фанаты и патриоты.

– Президент в Послании заявил о необходимости ряда крупных проектов, – отметил Аскар. – В свое время так поступили в Таи­ланде: определили несколько направлений и настойчиво по ним работали. У нас сделали важный шаг – ввели безвиз с Китаем. Вспомните, сколько звучало «страшилок» по этому поводу, сколько на этом словили хайпа! Хотя очевидно, что везде, где делают ставку на туризм, например в Европе, поворачиваются к Китаю.

В идеале, по мнению главы ассоциации, нужно следом думать о введении хотя бы 30-дневного безвизового режима с Индией и регионом Персидского залива – для них Казахстан является интересным, недорогим направлением. Наша страна может получить самого удобного туриста – организованного в группы, с заранее согласованным маршрутом, четким графиком, понятным бюджетом.

Кроме того, поставленная в Послании задача активнее подключать инвесторов и задействовать свое сырье, свои товары, напрямую касается сельского хозяйства и легкой промышленности. Чем дороже продукты, тем ниже туристическая привлекательность. Если в нашей респуб­лике стоимость питания на одного человека в сутки составляет, условно говоря, 25 долларов, а на курортах севера Африки или Юго-Восточной Азии – 5 долларов, предпочтительнее будут выглядеть последние.

– Недавно финансовые аналитики озвучили, что среднестатис­тический казахстанец на свою зарплату приобретет вполовину меньше товаров и услуг, чем житель США, – отметил эксперт. – У нашего населения на питание уходит 50–60% зарплаты. Это красноречивый показатель того, в каком состоянии наше сельское хозяйство. Надо что-то с этим делать.

В Послании Глава государства поручил реализовать не меньше 15 прорывных проектов, читай – построить 15 современных отелей. Почему? По словам экс­перта, каждый крупный гостиничный комплекс – это мощный мультипликатор. Такие предприятия являются постоян­ными заказчиками текстиля, бытовой химии, мыломою­щих средств, мебели. Причем солидными партиями. Не говоря о напитках и продуктах питания. На сегодня практически весь текстиль закупается в Узбекистане, мебель поставляется из России или в лучшем случае изготавливается на месте из российской древесно-стружечной плиты. Поставки ДСП на 98% идут из РФ. Мыломоющие товары импортируют из Турции, Российской Федерации, Восточной Европы… Как отметил Аскар Уразбаев, появление большого числа крупных современных комплексов, безусловно, станет стимулом для отечественных производителей того же белья, мебели, мыломойки. Аналитики давно выяснили: каждый турист в итоге приносит в экономику денег больше, чем стоит путевка.

– У нас есть примеры, когда туристические зоны развивали по принципу «заложить как можно больше денег, освоить как можно больший бюджет», – отметил руководитель ассоциации. – Но туризм – это не примитивная экономика. Туризм – это коммуникации, инфраструктура, транспорт, сельское хозяйство, услуги. Если на подъеме эта сфера – растет вся экономика. Я был одним из инициаторов введения безвиза с Китаем, и сегодня исполнительная власть убедилась в новых больших возможностях для привлечения денег в страну. Эту политику надо продолжать. Кроме того, нужны кадры – креа­тивные, заряженные. Я рассчитываю, что они придут в нашу профильную национальную компанию.