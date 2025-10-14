В соревнованиях приняли участие шесть команд: сборная Chery Kazakhstan, команда Национального Паралимпийского комитета РК, команда Паралимпийского тренировочного центра (фонд «Каспий»), команда РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями», коман­да спортивного клуба «Елорда» акима­та города Астаны и команда управления занятости и социальной защиты столицы.

На площадке царила дружеская, но по-настоящему соревновательная атмосфера. Игроки боролись за каждый мяч, доказывая, что сила духа и воля к победе не знают границ. Для зрителей это стало вдохновляющим примером преодоления и единства. По итогам инклюзивного турнира Chery Cup 2025 первое место завоевала команда Паралимпийского тренировочного центра (фонд «Каспий»). Второе место у команды спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Елорда» акимата города Астаны. Бронзовыми призерами стали спортсмены РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями».