Турнир для сильных духом Спорт 14 октября 2025 г. 0:30 10 Абзал Камбар В Астане состоялся инклюзивный турнир по волейболу сидя Chery Cup 2025, приуроченный ко Дню лиц с инвалидностью. Игры прошли на площадке Паралимпийского тренировочного центра. В соревнованиях приняли участие шесть команд: сборная Chery Kazakhstan, команда Национального Паралимпийского комитета РК, команда Паралимпийского тренировочного центра (фонд «Каспий»), команда РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями», команда спортивного клуба «Елорда» акимата города Астаны и команда управления занятости и социальной защиты столицы. На площадке царила дружеская, но по-настоящему соревновательная атмосфера. Игроки боролись за каждый мяч, доказывая, что сила духа и воля к победе не знают границ. Для зрителей это стало вдохновляющим примером преодоления и единства. По итогам инклюзивного турнира Chery Cup 2025 первое место завоевала команда Паралимпийского тренировочного центра (фонд «Каспий»). Второе место у команды спортивного клуба для лиц с ограниченными возможностями «Елорда» акимата города Астаны. Бронзовыми призерами стали спортсмены РГКП «Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями». #Астана #Спорт #инклюзия #волейбол #Chery Cup 2025