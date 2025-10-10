Фото: акимат Астаны

XIV республиканский турнир по қазақ күресі «Qazaqstan Barysy» пройдет во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова в Астане. Это решающий бой сильнейших борцов страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

Соревнования начнутся в 12 часов 18 октября. Этот знаменательный турнир приурочен ко Дню Республики. В нем примут участие победители областных отборочных соревнований, а также лучшие спортсмены городов Астаны, Алматы и Шымкента.

Кроме того, на ковер выйдут победитель прошлогоднего турнира «Қазақстан Барысы» и два борца соревнований «Әскер Барысы». Всего состязаться будут 43 борца.

В городской администрации отметили, что Астану будут представлять два палуана, которые получили путевки на республиканский турнир «Қазақстан Барысы». Это Олжас Шынкеев и Меиржан Сламшаиков. Эти спортсмены стали победителями отборочного турнира на республиканские соревнования в столице - «Астана Барысы».

По итогам турнира будет определен лучший спортсмен и вручен главный приз - престижное звание «Тайтұяқ» и денежное вознаграждение в размере 15 миллионов тенге.