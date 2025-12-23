Турнир высокого уровня

Спорт
441
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

В столице Казахстана завершился международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025, соб­равший более 250 спортсменов из 43 стран.

фото Игоря Бургандинова

Данное состязание стало одним из крупнейших стартов по этому виду спорта в регио­не и прошло в соответствии с международными стандартами, продемонстрировав высокий уровень организации и конкурентной борьбы.

В течение пяти дней соревнования проходили на специально подготовленных четырех кортах, где разыгрывались медали в пяти категориях. Участники и гости состязаний отметили не только хорошую подготовку, но и гостеприимство хозяев. Напомним, что в Астану съехались спортсмены из Азии, Европы, Америки и Океании. Кстати, участников из южных стран весьма порадовали казах­станские снег и морозы. Честь нашей страны защищали 20 спортсменов, в том числе лидер сборной, участник летних Олимпийских игр Дмитрий Панарин.

Уровень конкуренции был очень высоким. Лучшим из наших участников и стал Дмитрий Панарин, который дошел до 1⁄8 финала в одиночном разряде, хотя некоторые специалисты считали, что он мог побороться за призовые места. Ну а наибольшее количество медалей забрали представители Индонезии – одни из мировых лидеров в этом виде спорта.

Назовем имена победителей турнира. Так, среди смешанных пар сильнейшими стали Бимо Прасетьо и Арлия Набила Теся Мунггаран. В одиночном разряде среди мужчин победил Мухамад Юсуф, а среди женщин – Талита
Рамадани Виряван. В парном разряде среди мужчин сильнейшими признаны Мухаммад Риан Ардианто и Рахмат Хидаят. Все эти спортсмены являются членами национальной сборной Индонезии. А вот кто удивил в женском парном разряде, так это спортсменки Украины Полина Бугрова и Евгения Кантемир, которые отправляются домой с золотыми медалями.

Astana International Challenge 2025 подтвердил статус Астаны как международной спортивной площадки и стал значимым событием в календаре мировых соревнований по бадминтону.

#турнир #бадминтон #Astana International Challenge

