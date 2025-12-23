Турнир высокого уровня Спорт 23 декабря 2025 г. 3:00 441 Аскар Бейсенбаев специальный корреспондент В столице Казахстана завершился международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025, собравший более 250 спортсменов из 43 стран. фото Игоря Бургандинова Данное состязание стало одним из крупнейших стартов по этому виду спорта в регионе и прошло в соответствии с международными стандартами, продемонстрировав высокий уровень организации и конкурентной борьбы. В течение пяти дней соревнования проходили на специально подготовленных четырех кортах, где разыгрывались медали в пяти категориях. Участники и гости состязаний отметили не только хорошую подготовку, но и гостеприимство хозяев. Напомним, что в Астану съехались спортсмены из Азии, Европы, Америки и Океании. Кстати, участников из южных стран весьма порадовали казахстанские снег и морозы. Честь нашей страны защищали 20 спортсменов, в том числе лидер сборной, участник летних Олимпийских игр Дмитрий Панарин. Уровень конкуренции был очень высоким. Лучшим из наших участников и стал Дмитрий Панарин, который дошел до 1⁄8 финала в одиночном разряде, хотя некоторые специалисты считали, что он мог побороться за призовые места. Ну а наибольшее количество медалей забрали представители Индонезии – одни из мировых лидеров в этом виде спорта. Назовем имена победителей турнира. Так, среди смешанных пар сильнейшими стали Бимо Прасетьо и Арлия Набила Теся Мунггаран. В одиночном разряде среди мужчин победил Мухамад Юсуф, а среди женщин – Талита Рамадани Виряван. В парном разряде среди мужчин сильнейшими признаны Мухаммад Риан Ардианто и Рахмат Хидаят. Все эти спортсмены являются членами национальной сборной Индонезии. А вот кто удивил в женском парном разряде, так это спортсменки Украины Полина Бугрова и Евгения Кантемир, которые отправляются домой с золотыми медалями. Astana International Challenge 2025 подтвердил статус Астаны как международной спортивной площадки и стал значимым событием в календаре мировых соревнований по бадминтону. #турнир #бадминтон #Astana International Challenge